Ve frýdlantském kostele sv. Marie Magdaleny zazní Dvořákova Novosvětská, která je pojící linkou letošní noci kostelů. Kromě hudebního programu je v nabídce třeba také čajování s recitací básní.

Jahody zaplavily liberecké trhy i stánky. Běží i samosběr v Turnově, známe ceny

Hrádecký kostel sv. Bartoloměje připravil výstavu liturgických předmětů, návštěvníci si budou moct prohlédnout předměty používané při bohoslužbě i oděvy kněze a poslechnout výklad pravidel oblékání.

Zapálit svíčku jako poděkování či vzpomínku “Poštu pro tebe” budou moct lidé v kostele Dr. Farského v Jablonci nad Nisou. Modlitebna ochranovského sboru při ČCE v Jablonci zase zve na pohoštění na zahradě, kde si budou moct pohrát i děti.

Bohatý program čeká zájemce v Bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kde bude k nočnímu výstupu otevřená vyhlídková věž i klášterní obchod. Lidé si tu budou moct vyrobit voskované ubrousky, připravit bylinkovou čajovou směs, chystá se ale i čtenářský kroužek nebo pečení hadů na ohni.

Kostely v Křižanech i Kořenově nabídnou něco navíc

Poznáte poutní místa v ČR? Hru na tohle téma si budete moct zahrát v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kořenově. Vystoupení britského hudebníka Jamese Harriese zase rozezní kostel sv. Maxmiliána v Křižanech. Americký magazín Rolling Stone ho označil jako zlatý hlas a fanoušci si ho oblíbili díky jeho bezprostřednosti.

Márnice v Letařovicích i azylový dům v Hrádku se ucházejí o titul Památka roku

Příběh dívky, jejíž život se během okamžiku otočí o 180° a ona bude nucena o něj bojovat ztvární v divadelním představení žáci ZUŠ Liberec v kostele Nalezení svatého Kříže. V Liberci se budete v kostele moct i občerstvit, farní kavárna U kostelní myši v Ruprechticích zve na čaj nebo kávičku a v kostele se tu budou tančit židovské tance, které si budou moct návštěvníci i vyzkoušet.

Program pro děti zaměřený na přírodu a vztah k ní chystají na odpoledne v Semilech, v Tanvaldu mají připravenou ochutnávku mešních vín, která se používají při liturgii.

Tradice Noci kostelů vznikla v Rakousku

Letos se koná již 16. roční Noci kostelů, první rok se zapojilo 25 svatostánků v celém Česku, letos je to kolem 1800 kostelů a modliteben. Inspiraci k Noci kostelů bychom nalezli v roce 2004 v Rakousku, kde nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu svůj kostel otevřený. Následně zjistil, že otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí. Během následujících čtyř let se akce s názvem Lange Nacht der Kirchen rozšířila do celého Rakouska a roku 2009 „překročila hranice“ do České republiky.

Hrad Grabštejn odhalil nové poklady. Archeologové našli staré zdivo a artefakty

Tématem letošní Noci kostelů je srdce, symbol, který si často spojujeme s city a pocity. “Noc kostelů je příležitostí svá srdce otevřít, zpřístupnit, možná dokonce vylít a nechat proměnit. Bez ohledu na to, jak to s vírou máme a zda patříme do nějaké konkrétní tradice. Kostely budou pro každého otevřeny,” řekla farářka Markéta Slámová.

“V katolické církvi se kryje Noc kostelů se svátkem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tento svátek jasně říká: Bůh má srdce! Je otevřené všem lidem bez výjimky. Kéž všichni načerpáte novou sílu prožitkem ticha a rozhovoru, abyste mohli společně s ostatními čelit výzvám budoucnosti,” uvedl ve své zdravici vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn.

Aktuální informace o zapojených kostelech a jejich programech najdou návštěvníci pěkně pohromadě na webu a také v mobilní aplikaci. Podle GPS v ní jdou najít nejbližší zapojené svatostánky, kromě toho je možné listovat podle kraje či okresu. Vybrané kostely si uživatel může uložit mezi oblíbené a vytvořit si tak program své vlastní Noci kostelů.

Mohlo by vás zajímat: Liberecký jarmark s podtitulem "Císař a Faust" přinese středověký program