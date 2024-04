Než začneme s plánovanými akcemi, motorkáře by mohlo zajímat, že i teď o víkendu budou otevřené Pekelné doly, a to od 10 do 18 hodin. Tohle místo je pro motorkáře snad povinnost navštívit a kdo nebyl, neuvěří.

Jarní krkonošská orientační vyjížďka

Jednou z prvních motorkářských akcí je Jarní krkonošská vyjížďka, pohodová akce, kdy jednotlivé posádky hledají na předem zadané trase jednotlivé cíle a plní zadané úkoly. Cíle bývají většinou přírodní zajímavosti, zajímavé budovy a místa. Tyto cíle posádky vyfotí a fotografie uchovají pro kontrolu v cíli. Posádky umístěné na čelních pozicích odmění organizátoři nějakou drobností. “Vezměte s sebou i tužku, některé úkoly mohou být písemné, případně budete zapisovat různé údaje,” upozorňují organizátoři. Akce je vhodná pro všechny druhy motocyklů, skútrů a čtyřkolek všech kubatur.

Termín: sobota 27. dubna od 9 hodin

Místo srazu: v Jilemnici u restaurace U Stadionu

Délka trasy: 90 až 100 kilometrů

Vstupné: 80 korun za motocykl bez ohledu na počet lidí v posádce

Podrobnosti na webu tady.

Slavnostní otevření největšího moto centra na Liberecku

Motorkářské centrum K2 moto zve na oficiální otevření s doprovodným programem, který zahrnuje testování motorek a představení modelů 2024. Těšit se můžete na stroje značek BMW, Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Vespa a Horwin, Celým dnem bude provázet moderátor a o hudbu se postará DJ, připravené bude regionální jídlo a pití i program pro děti a celou rodinu.