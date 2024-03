/ROZHOVOR/ „Pojdte s námi hledat poklad, který na vás čeká uvnitř kulturáku,“ zve na unikátní hudební akci nazvanou Monkey Boom Hall: Treasure In The Temple její organizátor Tomáš Trojan, produkční a majitel klubu Spot. Lomené beaty zazní 26. dubna v libereckém Domě kultury.

Liberecký dům kultury bude 26. dubna hostit unikátní akci Monkey Boom Hall: Treasure In The Temple. | Foto: Deník/Martina Barochová

Monkey Boom crew otevřela vloni na severu Čech novou kapitolu. Z provozování klubu Spot načerpala zkušenosti a vydala se napříč projektu Monkey Boom Hall. Milovníci drum and bass si mohou užít vystoupení těch nejprogresivnějších jmen tohoto žánru na unikátní stagi.

Podle odezvy účastníků na sociálních sítích dopadla vaše první halovka Lost in the Jungle v areálu Pivovaru Konrad skvěle. Splnila akce vaše očekávání?

Vyprodali jsme. Sold out je známka toho, že lidi měli o akci zájem a přípravy a marketing měly smysl. Podle mě jsme s naší crew udělali organizaci správně. Akce pořádaná venku přináší z hlediska organizace odbavování, kontrolu kvůli pronášení něčeho zvenčí, bary a technické věci, se kterými jsme se setkaly poprvé. Lidi byli spokojení, šťastní, naplnili jsme halu a akce proběhla bez větších komplikací.

Rok utekl a další akce se koná v centru Liberce. Na co se mohou účastníci těšit tentokrát?

Teď do budoucna víme, v čem je potřeba vychytat mouchy. Nezvládli jsme bary, ale přistavením dalšího stánku fronty odpadly. Proto jsme se rozhodli udělat další akci v kulturáku, který má technické zařízení lépe udělané a máme jasně domluveno, za jakých podmínek se akce uskuteční. Po technické stránce nám odpadne dost práce a můžeme se tak soustředit jen na zvuk.

Teď už přímo k tématu akce, která proběhne 26. dubna v libereckém domě kultury. Proč jste zvolili název Treasure In The Temple?

Jednou jsem slyšel rozhovor s Let it Roll crew na konferenci Evolution Conference v pražském Stormu, kde konkrétně DJka Snookey říkala, že každý festival by měl mít příběh. Přemýšlel jsem, kam bych chtěl nasměrovat náš příběh, a máme podle mě vymyšlenou úžasnou vizi, kam do budoucna příběh rozvíjet. Chceme tím svým návštěvníkům přinést nejen skvělý hudební zážítek s dobrým sound systémem a zahraničními hvězdami, ale dáme jim i dějovou linku.

Těšíme se na pořádnou stage. Plánujete tedy i nějaké dekorace?

Téma si chci nechat pro sebe, ale minulý rok jsme byli ztracení (Lost In The Jungle), letos jsme něco našli (Treasure In The Temple). Chci, aby se návštěvníci těšili na poklad, který pro ně připravíme v treasure zóně. Hrozně se na to těšim.

Přibližte nám prosím headlinery. Na Soundcloudu mají někteří umělci přes sto tisíc sledujících, to zvěstí velká jména v dnb sféře.

Jedná se o větší jména a pozvaných je jich více než vloni. Fox Stevenson z Anglie má za měsíc na Spotify přes 600 tisíc view a do svých písní si zpívá. Pak Teddy Killers, tři kluci, kteří hrají tvrdší styl dnb, tzv. neuro funk. Dobré zastoupení máme i u mých kamarádů Akira a Magenta, ti patří pod Let it Roll a hrají v obrovských klubech v Anglii.

Bude opět food and drink zona?

Drinky jsou jasné, ale co se týče jídla… Myslím, že tam mají nějaké snacky, hospodské svačinky. Zjistili jsme, že při první akci lidé nechtěli moc jíst, a tak food zónu tentokrát neřešíme a celé je to v režii kulturáku.

Je kapacita lidí v kulturáku větší než hala v pivovaru? Bude akce pokračovat opět ve Spotu?

Do haly v pivovaru se vešlo zhruba 600 až 700 lidí. Dům kultury má kapacitu pro 1500 lidí. První vlna lístků je vyprodána, teď jede druhá. Akce proběhne do 6 do rána a potom se všichni přesuneme do Spotu, kde proběhne after party až do odpoledních hodin.

Praktická věc: kde mohou lidé v centru Liberce zaparkovat?

Parkovat se dá přes noc ve Foru (obchodní centrum), kde sídlí noční klub Infynyty a restaurace Steak house.

Můžeme očekávat novinku?

Určitě dekorace. Ono je těžké sehnat na dekorace prachy, a já to chci fakt nejlepší. Doufám, že to za ty prachy bude stát za to (smích). Pak zvuk a line-up. Na minulém ročníku jsme vydělali, takže tahle akce bude dvakrát lepší. Dvakrát lepší prostory, dvakrát lepší zvuk a dvakrát lepší line-up. Teď záleží, abychom trend udrželi a každý rok udělali akce třeba dvě. A co bude dál? Nahoře čeká Home Credit Arena (smích).