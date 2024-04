FOTO: Mejdan do ranních hodin v Liberci, to byla akce Monkey Bloom Hall

Lomené beaty zazněly v pátek 26. dubna v libereckém Domě kultury. Unikátní akce Monkey Boom Hall: Treasure In The Temple dopadla podle organizátora Tomáše Trojana, produkčního a majitele klubu Spot, na výbornou. „Všichni úžasní raveři, chceme vám poděkovat za naši největší party v historii. Užili jsme si neskutečný mejdan v centru Liberce až do ranních hodin,“ napsal za svůj tým na sociálních sítích.

