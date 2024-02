LIBERECKO

Ledová města

Kdy: pátek 2. února

Kde: Liberec

Proč přijít: Základní myšlenkou Ledových měst je poskytnutí aktivního využití volného času o pololetních prázdninách, vytvoření příležitosti navštívit zajímavá místa naší republiky s atraktivními historickými, kulturními, sportovními i vzdělávacími zájmovými body a zviditelnění měst, která jsou otevřená dětem a podporují jejich volnočasové aktivity v době prázdnin a v mimo sezónním období. Partnery akce jsou města a instituce, které nabízí program a vstup se slevou nebo zdarma. Společně se organizátoři snaží, aby byla Ledová města finančně dostupná pro děti, rodiče i organizované dětské skupiny. Aby se mohly v období pololetních prázdnin všichni podívat i do vzdálenějších měst a krajů České republiky. Ledová města jsou příležitostí i pro místní rodiny a organizované dětské skupiny, protože v plné sezóně akce takového formátu neexistuje. Významnými partnery jsou základní školy, které poskytují zázemí pro mimoměstské organizované skupiny. Více informací a přihlášení na ledovamesta.pionyr.cz/liberec

Tvůrčí výtvarná dílna s Patrikem Háblem - Krajinami naší fantazie

Kdy: pátek 2. února v 8.00

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně, Liberec

Proč přijít: Jak vznikají vytrhávané obrazy malíře Patrika Hábla? Jde o neštětcový, zpravidla akční způsob malby, který dovede tvůrce buď ke konkrétnímu zobrazení, anebo zcela na hranice abstrakce. Podstatou tvůrčího procesu je použití vlastní fantazie a následný prožitek z malby bez pomocí štětce. A právě to vše se dozvíte a můžete naučit na tvůrčí dílně přímo s malířem, která je pro vás připravena v den pololetních prázdnin. Ideální aktivita pro děti, která ale bude bavit i jejich dospělý doprovod.

V polovině za polovinu

Kdy: pátek 2. - neděle 4. února od 9.00

Kde: Zoologická zahrada, Liberec

Proč přijít: Pro všechny školáky je dobrou zprávou, že mají další prázdniny, tentokrát pololetní. Jsou sice velmi krátké, ale pokud děti a studenti rozhodnou navštívit libereckou zoologickou zahradu, budou mít o padesát procent levnější vstupné. Sleva po předložení vysvědčení, nebo jeho výpisu, bude platit od pátku 2. února do neděle 4. února. V sobotu si navíc připomenete Den pro zebry, od 10 do 14 hodin budou k dispozici tematicky zaměřené výtvarné dílny. Mezinárodní den zeber se celosvětově slaví 31. ledna. V liberecké zoologické zahradě můžete spatřit hned dva poddruhy zebry stepní – zebry Chapmanovy, které vás přivítají hned za vchodem, a zebry bezhřívé. Ty sdílí výběh s žirafami Rothschildovými.

Miloš Meier - Drumming syndrome

Kdy: pátek 2. února v 18.00

Kde: Club Warehouse, Liberec

Za koli: 250 korun

Proč přijít: Bubeník metalových Dymytry Miloš Meier vám představuje vystoupení svého bubenického one-man show projektu s názvem Drumming Syndrome. S ním po deseti letech vydává nový nosič - USB flash disk s třemi hodinami Drumming Syndrome videí a třiceti stránkovým bookletem s obsáhlou biografií a dobovými fotografiemi. Představí speciální program, ve kterých se můžete těšit na osobitě upravené rockové a metalové světové hity, bubenická sóla, filmové soundtracky, unplugged vložku i na odklony do dalších hudebních žánrů. Vysoká hráčská technika a zkušenosti z hraní např. s Michalem Pavlíčkem, Kamilem Střihavkou, Supergroup.cz, Danielem Landou, BSP, nebo Gusem G. a bubnování s tímto koncertem po celém světě dávají předpovídat výjimečnému hudebnímu zážitku. Očekávejte originální, výbušné a nesmírně energické vystoupení.

Acoustic Rising Stars

Kdy: pátek 2. února v 18.30

Kde: U Loterie, Dlouhý Most

Za kolik: vstupné dobrovolné

Za kolik: Již 4. ročník festivalu startujících country skupin z okolí Dlouhého Mostu. Vystoupí liberecká kapela Náhoda, dvě kapely z Jablonce – FaCool a Hot Wings a Good Water band z Dobré Vody.

Josef Dvořák - talkshow Šmátrání v paměti

Kdy: pátek 2. února v 19.00

Kde: Česká beseda, Český Dub

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Jste zváni na večer plný humoru a veselého vzpomínání nejznámějšího českého vodníka, skvělého divadelního a filmového herce – Josefa Dvořáka, kterého netřeba příliš představovat. Někdo si vzpomene na některého z jeho mnoha vodníků, jiný na Dětský televizní kabaret či Maxipsa Fíka – veřerníček, který legendárně namluvil. Pro další je Josef Dvořák rozpačitý kuchař Svatopluk Kuřátko nebo jiná z postav, kterou představoval v dlouhé řadě českých filmů a seriálů.

Gladiátor Race Liberec

Kdy: sobota 3. a neděle 4. února

Kde: Sportovní areál Vesec, Liberec

Proč přijít: Gladiator Race je největší a nejpopulárnější překážkový závod v České republice. Cílem Gladiator Race je podpořit sportovní aktivitu, zdravý životní styl a společenskou soudržnost. Závod je otevřen pro každého, kdo má chuť si zkusit něco nového, překonat své limity a bavit se. Terén zimního sportovního stánku pod Ještědem nabídne profilově náročnější trasu. Závod typu RUN je ideální vstupní bránou do světa překážkových běhů, kde na účastníky bude čekat trasa dlouhá 4 kilometry s 20-ti překážkami. Ty jsou navrženy tak, aby prověřily sílu, obratnost, rovnováhu a odolnost všech závodníků. Zimní podmínky přidávají na náročnosti i zábavě. Přičtete-li krásné přírodní scenérie a velkou pravděpodobnost sněhového podkladu, získáte naprosto jedinečný a originální závod v zimních podmínkách. Start ve vlnách určitě podpoří skvělou atmosféru celé akce a dodá závodu nádech dávných gladiátorských soubojů. Krom kategorií RACE, OPEN a FUN budou k dispozici i tradiční dětské kategorie a kategorie FAMILY pro rodiče, kteří se chtějí s nástrahami tratě poprat společně se svými ratolestmi. Závod typu TRAIL je určen pro milovníky běhu v přírodě. Trať vede po lesních cestách a stezkách podhůří Jizerských hor. Délka trati je 5 a 10 km na které si závodníci mohou užít krásné výhledy na Ještěd a okolí. CANICROSS je speciální kategorie pro ty, kteří chtějí závodit se svým čtyřnohým kamarádem. Jedná se o běh se psem na speciálním postroji a vodítku. Samozřejmostí je i doprovodný program a možnost návštěvy partnerských aktivit v rámci závodního víkendu.

O medvídku Hajáčkovi

Kdy: sobota 3. února v 10.00

Kde: Krajská vědecká knihovna, Liberec

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Tentokrát vás čeká skoro detektivní sobotní pohádka o večerních rituálech, které mají nejen zvířátka před spaním, a které si nenápadně zábavnou formou připomenou vaše děti. Proč nemůže pan Veverčák usnout? Navečeřel se, zoubky si vyčistil, vyčůrat se byl, ale pořád ne a ne spát. A paní Ovečka taky nemůže zabrat. Ani počítání oveček jí nepomohlo. Přijde medvídek Hajáček záhadě na kloub? Budou moct jít jeho kamarádi zase v klidu spát? Přijďte se podívat do knihovny při sobotním odpoledni.

Masopust 2024

Kdy: sobota 3. února ve 13.00

Kde: hasičárna, Hejnice

Proč přijít: Tradiční akce, která k Hejnicím patří rok co rok začne ve 13 hodin masopustním průvodem a v 15 hodin hod zakončí vepřové hody v místní hasičárně.

Reprezentační ples města

Kdy: sobota 3. února v 19.30

Kde: Společenské centrum, Jablonné v Podještědí

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Tradiční reprezentační ples nebude chybět ani letos. Hudebně bude celým večerem provázet kapela Frontmen. Hlavním hostem plesu bude česká zpěvačka, herečka, skladatelka a také závodnice rallye – Olga Lounová.

Tajemný pan Zet

Kdy: neděle 4. února v 19.00

Kde: Malé divadlo, Liberec

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Tomáše Dianišku není potřeba libereckému divákovi dlouze představovat. Původní profesí herec, jehož první angažmá bylo právě v Divadle F. X. Šaldy, kde se začal výrazně prosazovat také jako autor a režisér. K mladické nespoutané hravosti, která stála v základech jeho divadelní poetiky, postupně přidával velmi specifický rukopis opřený o velkou imaginativnost, hravost a cit pro tvorbu dramatických situací. Díky tomu všemu se postupně stal jedním z nejuznávanějších současných českých dramatiků. Svědčí o tom i řada cen, které v posledních letech získal. Jeho nová hra Tajemný pan Zet by měla být v tomhle směru jiná. Tak trochu obloukem se vrací k hravosti, jakou liberečtí diváci poznali například v Atomové kočičce. Hlavním hrdinou je fiktivní postava, která prochází mnoha peripetiemi v příběhu, který lze pojmenovat jako divadelní thriller. Těšit se můžete na tajemnou atmosféru, nečekané dramatické zvraty a také spoustu humoru.

Jak víla Modrovláska splnila tři přání

Kdy: neděle 4. února v 16.00

Kde: Česká Beseda, Český Dub

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Pohádkový příběh vás přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ale i křehké bytosti – víly, v čele se svou královnou - Modrovláskou. Co se může stát, když si lidé chtějí podmanit přírodu a přizpůsobit ji svým přáním? Co když si se vzácnými dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska? O tom vypráví pohádka Hany Czivišové v podání CziDivadla, která je určena dětem od 3 do 11 let, rodičům a pedagogům. Výraznou součástí inscenace je hudba a melodické písničky. Scénickou hudbu složil Milan Potoček.

