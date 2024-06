LIBERECKO

Late Night 2024: Návrat do budoucnosti

Kdy: pátek 14. června v 18.00

Kde: iQlandia, Liberec

Za kolik: 250 korun online, 300 korun na místě

Proč přijít: Přijďte si užít další unikátní Late Night tentokrát s tématem Back to the future. Čeká vás netradiční večerní program okořeněný drinky z molekulárního baru a kompletně otevřenou iQlandií v nočním kabátu. A na co se můžete těšit? Otevřené expozice bez dětí, Beat Saber, virtuální realita, busking s umělou inteligencí, levitace supravodiče, kapalný dusík a molekulární laboratoř.

Mezi nebem a zemí

Kdy: pátek 14. a sobota 15. června v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Za kolik: 190 - 490 korun

Proč přijít: Premiéra svižné i něžné duchařská komedie s romantickou zápletkou. Mladí manželé zakládají svou první domácnost a pronajmou si krásný starobylý dům se zahradou na klidném anglickém venkově. On je začínající spisovatel a z domu je nadšený, protože patřil jeho slavnému spisovatelskému vzoru. Doufá, že tu najde inspiraci ke svému prvnímu románu. Oba jsou vděční, že je dům tak levný, ona totiž čeká dítě a psaní zatím není moc výdělečná práce. Proto jim nevadí, že v domě údajně straší. Všechny nájemníky zatím duchové rychle vyhnali, i realitní agent se tu bojí. Jak to dopadne tentokrát? Může vzniknout přátelství mezi nebem a zemí? A jak se zbavit kousavé tchýně? Komedie od úspěšné britské scenáristky neotřele připomíná jedinečnost lidského bytí tady a teď a oslavuje lásku jako tu největší sílu, co hýbe nebem i zemí.

Pivofest

Kdy: sobota 15. června v 10.00

Kde: louka pod Hasičským muzeem, Chrastava

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Město Chrastava vás zve na novou akci, jejíž první ročník proběhne třetí červnovou sobotu. Těšit se můžete nejen na různé druhy zlatavého moku, který zajistí pět regionálních pivovarů, ale také na hudbu různých žánrů – od country, přes pop, hip-hop až po rock´n ´roll. Zahrají postupně kapely Odpadlíci, Stan band, Tomba, Grooveband a Lessyho voheň.

Liberecký jarmark 2024

Kdy: sobota 15. a neděle 16. června

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Jste zváni na letošní Liberecký historický jarmark, na kterém Faust pošle na císaře Rudolfa II. čerta. Odnese si ho nebo ho někdo zachrání? Během dvou víkendových dnů vás čeká opravdu nabitý program. V sobotu to bude slavnostní průvod městem i večerní pochodňový průvod, dobové tance i množství divadelních představení pro dospělé i děti a historická hudba z různých věků od Keltů po renesanci, ohňová show i rytířské zápasy. V neděli vás mimo jiné čekají středověké hry pro děti, rudolfinská laboratoř, výcvik císařských stráží, jízdy na ponících nebo ukázky výcviku dravců. Podrobný program najdete na www.visitliberec.eu.

Víkend Křišťálového údolí

Kdy: sobota 15. a neděle 16. června

Kde: Liberecký kraj

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Křišťálové údolí otevírá brány a láká na dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech, výrobních provozech, muzeích a školách. K vidění toho bude opravdu hodně a to jak na Liberecku, Jablonecku, tak i v Českém ráji. Zavítejte v rámci Křišťálového údolí třeba do Jizerských hor. V Preciose Ornele se můžete podívat na celý proces výroby skleněných perliček a uměleckého skla, tedy od žhavé skloviny až po vysoký lesk a broušení. Ornela láká v neděli nejen do svých provozů, ale i do Riedlovy vily a Riedlovy rodinné hrobky. V Liberci zaujme vaši pozornost Severočeské muzeum se třpytícím se nejdelším skleněným žebříkem na světě s vyhlídkou z Křišťálové věže a multimediální instalací o historii českého sklářství. V sobotu bude výjimečně přístupný Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Horním Polubném, tam můžete obdivovat tři krásné lustry s broušenými křišťálovými ověsy. Dva menší lustry věnovali kostelu místní obchodníci se sklem Ignáz Friedrich a Augustin Seidl z Polubného. Je toho skutečně mnoho a o všech místech, která můžete navštívit a jejich podrobném programu se dočtete na www.crystalvalley.cz.

Českodubské slavnosti

Kdy: sobota 15. června v 8.00

Kde: kostelní ulice, Šibeniční vrch, Český Dub

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na velké letní akci vás čeká městský trh, přehlídka veteránů, množství tanečních i hudebních vystoupení v čele se zpěvákem Pavlem Calltou, kouzelnická show a také Burgrfest. Program najdete na www.cdub.cz.

Frýdlant se baví 2024

Kdy: sobota 15. června v 10.00

Kde: náměstí, park a kostel, Frýdlant

Proč přijít: Čeká vás akce pro širokou veřejnost, pro malé i velké, pro všechny, kteří se chtějí pobavit a užít si ve Frýdlantu činorodý a zábavný den. Během dne se vám na třech různých místech Frýdlantu představí místní základní školy, umělecká škola a také kluby, podporující zájmovou činnost dětí od sportu po umění. Čeká vás ale i vystoupení Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy nebo libereckého Big´O´Bandu. Pořadatelé se postarají o dobrou zábavu i bohaté občerstvení. Vstupné do parku a kostela je zdarma, stejně jako do muzea ve Špitálku. Zpoplatněny jsou jen koncerty na náměstí a výstup na radniční věž. Celodenní vstupné na koncerty na náměstí je 100 korun, výstup na věž přijde dospělé na 50 korun, děti, studenty a seniory na 30 korun.

Za obrazy na zámek Sychrov

Kdy: sobota 15. a neděle 16. června v 10.30

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Obrazové sbírky tvořily nedílnou součást výzdoby šlechtických interiérů. Čím je právě Rohanská sbírka unikátní a jaké největší poklady a zajímavosti skrývá? To se dozvíte na speciálních komentovaných prohlídkách zámecké obrazárny. Budete si moci detailně prohlédnout nejen portréty členů Rohanské rodiny namalované při nejrůznějších příležitostech, ale také podobizny francouzských králů. Prohlídka bude zaměřena na 30 vybraných uměleckých děl, které lze vidět v zámeckých interiérech. Mimo samotných obrazů, z velké části portrétů historických osobností, které si budete moci detailně prohlédnout, se dozvíte i o malířích, různých uměleckých přístupech jejich tvorby, o malířských dílnách, kopiích, a zákulisí vzniku jednotlivých děl.

Zahradní slavnost Jedličkova ústavu, Liberec.Zdroj: archiv

Zámecké slavnosti 2024

Kdy: neděle 16. června v 9.00

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Přijďte si užít Zámecké slavnosti, které se konají k příležitosti 8. výročí otevření Zámku Svijany veřejnosti. Čeká vás bohatý program pro celou rodinu plný zábavy, hudby, řemesel a pohádek. Těšit se můžete na spoustu atrakcí, stánků, dílniček a vystoupení na zámeckém nádvoří a v zahradě. Pro malé návštěvníky budou v zámku připravena stanoviště s pohádkovými postavami a zábavnými úkoly. Dospělí si mohou prohlédnout pivovar v jeho reálném provozu a chybět nebude ani pivní osvěžení v podobě kroužkového ležáku Zámek a limitované várky výročního ležáku Svijany 460. Ten budete mít možnost ochutnat poprvé právě na Zámeckých slavnostech. Děti se zapojí do loutkových představení i pohádek, kde budou řešit zapeklité úkoly. Kluci se stanou rytířem a své síly poměří v turnaji, malé slečny se ocitnou v roli princezen. Vystoupí také ZŠ a MŠ Svijanský Újezd, šermíři a možná přijde i kouzelník. Podrobný program na www.zameksvijany.cz.

Námořnická pohádka

Kdy: neděle 16. června v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: od 60 korun

Proč přijít: Výpravná a velmi živá pohádka divadélka Koloběžka o parníku jménem Pepina, co veze pět Pepků námořníků na cestu kolem světa

Komentované prohlídky radnice

Kdy: neděle 16. června v 9.00

Kde: budova radnice, Liberec

Proč přijít: Prohlédněte si zajímavé radniční interiéry, krásné vitráže, nástropní malby i bohatě zdobenou obřadní síň (přístupná pouze mimo slavnostní akce). Když bude příznivé počasí, můžete s průvodcem vystoupat i na věž, ze které se před vámi rozprostře výhled na celé město. Prodej vstupenek probíhá v infocentru.

Když se v Jizerských horách vypráví a zpívá

Kdy: neděle 16. června v 15.30

Kde: chrám Navštívení Panny Marie, Hejnice

Proč přijít: Komponovaný pořad spojí části z Knihy o Jizerských horách Miloslava Nevrlého se sborovými skladbami. Vystoupí: Sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku v Liberci, Bohemia Chór PF TUL a dětský sbor Světlohlásek při Základní umělecké škole Světlá pod Ještědem za klavírního doprovodu Davida Němce. Slovem celý program provede Martin Stránský, herec libereckého divadla F. X. Šaldy.

Divadélko Kůzle: Hurá, prázdniny

Kdy: neděle 16. června v 17.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Proč přijít: Hudebně – pohybový – písničkový pořad pro děti v duchu blížících se velkých letních prázdnin. Kam se děti o prázdninách mohou jet podívat? Jaké aktivity jim léto nabízí? Zatančíte si se svými dětmi, osvěžíte si syčením sodovek, i moře se před vámi objeví pohledem z vysokého majáku. Zkrátka léto je tu a vy si ho pořádně užijete.

Offbeat & Aries

Kdy: neděle 16. června v 19.30

Kde: Lidové sady, Liberec

Proč přijít: Nenechte si ujít první z několika výročních vystoupení vokálního souboru Offbeat – 20 let a souboru bicích nástrojů Aries – 30 let, v tomto roce. Čeká vás večer plný vokální tvorby a moderní rytmiky.

10 let galerie v Lázních

Kdy: pátek 14. června

Kde: Oblastní galerie Liberec – Lázně, Liberec

Proč přijít: Deset designérů a deset objektů – deset příběhů, metod a přístupů tvůrčího procesu současného umění – objekty v prostoru pro sdílení emocí, pocitů a nápadů a výstava jako symbolické poslání. S létem se v Lázních představí i velmi specifický koncept pomyslné výkladní skříně současného českého designu a art-manifest sdílených hodnot Mezinárodního festivalu designu Praha - Designbloku s hlavními kurátory Janou Zielinski a Jiřím Mackem. Hlavním architektem výstavy galaktické stříbrné kapsule je Jan Plecháč, Grand designer roku 2023.

Dagmar Šubrtová: Někdy z dálky doléhá vše

Kdy: pátek 14. června (do 13. října)

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně, Liberec

Proč přijít: Výstava je inspirována proměnami, v nichž vůle přírody hraje důležitou roli katalyzátoru a reaguje na hyperinformovanost společnosti, které uniká význam nevědomosti a tajemství. Pojďte se tedy podívat na zvláštní místa hald a ponechte přírodě cestu přirozené obnovy a osobité krásy. Dagmar Šubrtová je umělkyně, která vychází z čisté materiálové sochařské práce. Narodila se v Duchcově v severních Čechách, dlouhodobě žije a tvoří na Kladensku. Jako umělkyně a kurátorka pracuje nejčastěji s fenoménem site-specific (tedy vždy originálně vytvořené dílo přímo pro dané místo), kdy se snaží nacítit hmotu a prostor spolu s jeho transformací. Její umělecká práce je neodmyslitelně spojena s krajinným postindustriálním rázem, kde se těžilo či ještě těží uhlí, a působením těžby na její okolí. Černá i hnědá hornina – uhlí –, která je v dnešní době vnímána negativně, tvoří v jejích pracích důležitou esenci.

Horizont hory: Krajina pod Ještědem

Kdy: pátek 14. června (do 29. září)

Kde: Oblastní galerie Liberec – Lázně, Liberec

Proč přijít: Ještěd jako hora, která je viditelná na horizontu celého kraje, byl vždy důvěrně spjat s identitou místní krajiny. Sopečný původ spolu s drsným horským podnebím vytvářejí nezapomenutelnou kombinaci, která vybízela k výtvarnému zpracování autory spjaté s regionem, ale zdaleka nejen je. Silueta hory, tyčící se na libereckém obzoru, je ústředním motivem výstavy, která zahrnuje práce ze sbírek galerie od nejstarších grafik z 19. století, přes olejomalby a kresby, až po díla z 80. léta století dvacátého. Ve spolupráci se Städtischen Museen Zittau budou rovněž vystaveny obrazy německých autorů, se kterými horizont této hory sdílíme. Výstava je volně spojena s výročím sto let od narození Karla Hubáčka, zakladatele architektonické kanceláře SIAL a tvůrce horského hotelu a vysílače na Ještědu. Oblastní galerie Liberec na výstavě spolupracuje se Städtischen Museen Zittau a se Severočeským muzeem v Liberci.

Milan Houser: Přitažlivost

Kdy: pátek 14. června (do 8. Září)

Kde: Oblastní galerie Liberec – Lázně, Liberec

Proč přijít: Milan Houser je výraznou tváří naší soudobé neštětcové malby se zřetelnými přesahy do konceptuálních poloh uměleckého vyjádření. Jeho tvorba je prodchnuta experimenty s rozličnými materiály, syntetickými laky a rozpouštědly, kovovými i nekovovými příměsemi nebo s využitím fyzikálních zákonitostí, které pak často ovlivňují finální vzhled jeho prací. Lak je v tomto pojetí nezaměnitelné médium, které Houser vrství, míchá i nechává samovolně stékat v postupně schnoucích vrstvách jednotlivých obrazových ploch. Vznikají tak charakteristické monumentální obrazy, kde zásahy umělce a vliv přírodních jevů působí ve vzájemné neočekávané interakci.

