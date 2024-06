LIBERECKO

close info Zdroj: Deník/Štěpán Kachur zoom_in Pestrý program opět nabídne Léto na náměstí v Liberci.

Dětský den za vysvědčení

Kdy: pátek 28. června v 9.30

Kde: koupaliště, Chrastava

Proč přijít: Jste srdečně zváni na nezapomenutelný dětský den plný zábavy, smíchu a radosti. Je pro vás připraven bohatý program plný aktivit, které potěší děti všech věkových kategorií.

Alternative rock night

Kdy: pátek 28. června v 19.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše Liberec

Proč přijít: Končí školní rok, začínají prázdniny a na libereckém náměstí Dr. E. Beneše startuje každoroční program s názvem Léto na náměstí. V rámci pátečního rockového večera a noci vystoupí kapely Bloody capes, River house a Skyburn.

Bez pětky za dvě pětky

Kdy: pátek 28. června – neděle 30. června

Kde: Zoologická zahrada Liberec

Proč přijít: Po celý první prázdninový víkend a zároveň poslední červnový připravila Zoo speciální akci. Každý školák se po předložení vysvědčení dostane do prostor Zoo za zvýhodněné vstupné 20 korun.

Letní workshop: Staňte se přírodovědcem

Kdy: pátek 28. června – neděle 1. září ve 14.00

Kde: iQLANDIE, Liberec

Proč přijít: Po celé prázdniny se program v iQLANDII rozšíří o zajímavý workshop, ze kterého mohou odejít poučeny nejen děti. Otestujete si své schopnosti při práci s mikroskopy a poznáte tajemství mikrosvěta a minerálů. Vydáte se také zkoumat stopy zvířat a poslouchat zvuky přírody, skládat puzzle či vyplňovat poznávačku, či si sami vyrobíte odznak přírodovědce. Kromě nových zkušeností a zážitků si nakonec můžete odnést i malý suvenýr. A pro ty nejodvážnější mají organizátoři připravenou i „pitvu“.

Letní workshop: Vodní říše

Kdy: pátek 28. června – neděle 1. září ve 14.00

Kde: iQPARK, Liberec

Proč přijít: Pro ty, kdo se nebudou chtít stát v iQLANDII přírodovědci, nabízí sousední iQPARK jiný workshop určený primárně menším dětem. Dozvíte se během něj, kde žijí klauni a jak hluboko se potopí batyskaf. Experimentujte s hustotou vody a uvidíte, jestli ztroskotáte nebo převezete skleněný náklad po moři. Vyrobte si korkovou loďku a hurá na závody plachetnic. Milovníci zvířat mohou pomoct čistit oceány a osvobodit je ze zajetí plastu. Ponořte se společně do tajemného světa oceánů a jejich obyvatel v rámci letního workshopu pro malé badatele.

Revizor

Kdy: pátek 28. a sobota 29. června ve 20.30

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 490/550 korun

Proč přijít: Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichotit se. Ještě štěstí, že se dá uplácet. Úplatky totiž vládnou světu, ale ne vždy se vyplatí. Gogolova komedie měla premiéru v roce 1836, ale ono „…Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu…“ zní více než současně. V Revizorovi, v režii renomovaného režiséra Štěpána Pácla, se objeví živá i hudba. Představení se konají na nádvoří Státního zámku Sychrov.

close info Zdroj: archiv zoom_in Otevření nebe, Frýdlant.

Mezinárodní den tropů

Kdy: sobota 29. června v 9.00

Kde: Botanická zahrada Liberec

Proč přijít: Kde jinde oslavit Mezinárodní den tropů než v botanické zahradě? Na tento sobotní den jsou pro vás připraveny tematické komentované prohlídky. V 9 hodin to bude prohlídka Rostliny s příběhem, prohlídka v 10 hodin bude patřit kaktusům a všemu, co k nim patří, v 11 začne prohlídka s dramatickým názvem Zabijáci v botanické zahradě, ve 13 hodin si prohlédnete australské rostliny, ve 14 hodin vás průvodce vezme do světa masožravých rostlin, v 15 hodin proběhne speciální jedlá prohlídka pro děti, takže děti budou mít o svačinku postaráno a poslední prohlídka v 16 hodin vás zavede do tropických pavilonů.

Prázdninové jízdy historických tramvají

Kdy: sobota 29. června v 10.35

Kde: Liberec a Jablonec nad Nisou

Proč přijít: O letních prázdninách se každou sobotu můžete těšit na jízdy historickou tramvají. Zapůjčený pražský motorový vůz byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz je z roku 1930 od stejné firmy. Historická tramvaj č. 1 jezdí na trase Rybníček (zastávka v Tatranské ulici) - Dolní Hanychov - Horní Hanychov.

Tradiční jízdy historických autobusů na Zubačku

Kdy: sobota 29. a neděle 30. června

Kde: Nádraží MHD Liberec / Terminál Fügnerova

Proč přijít: Při příležitosti další zábavné akce na Zubačce, se můžete do místa konání svézt historickými autobusy. Z Liberce pojedete tradičně přes Jablonec nad Nisou, Tanvald, Harrachov do Kořenova. Proběhnou také výjezdy na Jizerku a do Příchovic. Ve večerních hodinách se vrátíte zpět do Liberce.

Hravé přírodní malování s hennou

Kdy: neděle 30. června v 11.00

Kde: Studio ArtTeta, OC Forum, Liberec

Za kolik: 280 korun

Proč přijít: Přijďte se seznámit s kreativním malováním hennou a ozdobit si své tělo krásnými malůvkami. Naučíte se základy, ošetření henna obrázku a každý si namaluje svůj vlastní design. Jednoduchý motiv si můžete promyslet ještě před workshopem. A komu se zalíbí, budou na místě k zakoupení samostatné kornoutky henny pro další tvoření na doma.

Panenky a kočárky našich babiček a maminek

Kdy: probíhá do 13. září

Kde: Městská galerie Chrastava

Proč přijít: Jste zváni na výstavu historických unikátů ze světa kočárku a panen ze soukromé sbírky Ondřejky Pelantové, kterou můžete navštívit během celých prázdnin.

Kniha o Jizerských horách

Kdy: probíhá do 5. Ledna 2025

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: Výstava postavená na vybraných kapitolách z knihy zkombinuje audiovizuální prvky s výtvarnými díly, fakty, přírodninami, fotografiemi, dotýkanými předměty či modely, vztahujícími se k Jizerským horám. Mimo jiné zde bude poprvé komplexně vystaven soubor ilustrací Milana Janáčka, bez kterých si dnes podobu Knihy o Jizerských horách nedovedeme představit.

Dominika Muszyńska: Heinaberg, Island

Kdy: probíhá do 24. září

Kde: Severočeské muzeum Liberec

Za kolik: Výstava reflektuje společný pobyt Dominiky Muszyńske na Islandu s dalšími sedmi fotografy v roce 2021, krásy islandské krajiny i vznik nových přátelství. Dominika Muszyńska získala magisterský titul z filmových studií na univerzitě v Poznani a bakalářský titul z českých studií na univerzitě ve Vratislavi. S fotografií začala teprve nedávno, zpočátku ji vnímala jako formu terapie. Žije v Dolním Slezsku, které pro ni zůstává nekonečným zdrojem inspirace. V letech 2021 – 2022 absolvovala tvůrčí mentoringový program v mezinárodním kolektivu fotografů Sputnik Photos. V současné době studuje na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

close info Zdroj: archiv zoom_in Léto na náměstí v Liberci.

close info Zdroj: archiv zoom_in Sraz amerických vozů v Českém Dubu.

close info Zdroj: archiv zoom_in Kouzelnické divadélko Magické sklepení, Liberec.

close info Zdroj: archiv zoom_in 4 tenoři, zámek Lemberk.