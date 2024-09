ČESKOLIPSKO

Lilimat

Kdy: pátek 27. září ve 20.00

Kde: klub U bílýho černocha

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Kapela Lilimat vznikla v roce 2019 z popudu trumpetisty Nicholase Roye Arthofera a

kytaristy Iva Nováka – Nick, rodák z New Jersey, a Ivo, český herec a dabér, se setkali shodou šťastných náhod v kapele Condurango, kde hrají po boku Báry Hrzánové a Mária Biháriho. Lilimat je jejich společným komorním projektem, ve kterém se zrcadlí nejen zkušenost z působení v Condurangu, ale také Nickovy osobní texty a Ivošovy aranže inspirované tvorbou umělců, jako jsou například Pat Metheny, Chet Baker, Billy Joel nebo český jazzman Karel Růžička. V průběhu času se Lilimat rozrostl o dva členy – bubeníka Matyáše Mejzra a kontrabasistku Lucii Flemrovou, kteří zároveň Nickův zpěv doplňují o rozmanité vokály.

… a bolelo nebe…

Kdy: pátek 27. září v 9.30

Kde: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Scénář představení Dismanova rozhlasového dětského souboru vznikl na půdorysu textů terezínských dětí. Deníky, básně, dopisy a zápisky do památníčku, které vznikly v terezínském ghettu, daly vzniknout působivé koláži, kterou scénáristicky uspořádala zesnulá Jana Franková. V chronologickém ději se odvíjejí jednotlivé dramaturgické linky, které se navzájem prolínají. Společně s hudbou, jejímž autorem je Jakub Sejkora, je dětskými protagonisty vytvářen temporytmus celé inscenace. Navzdory tragickým okolnostem a traumatům je inscenace především o přirozené lidské snaze žít a o naději, kterou je třeba v sobě chovat. Už proto ve hře nevystupují postavy vojáků a dozorců. Místo v dětském světě si nezaslouží.

City Cross Run & Walk Česká Lípa

Kdy: sobota 28. září od 8.00

Kde: Česká Lípa

Proč přijít: Největší sportovní událostí roku je v České Lípě bezpochyby běžecký závod City Cross Run & Walk, který město pořádá ve spolupráci s příspěvkovou organizací Sport. Devátý ročník této sportovní akce se již chystá, závod je naplánovaný na tradiční poslední zářijovou sobotu, která v letošním roce vychází na svátek 28. září. Start a cíl závodu bude opět na náměstí T.G.M. Pro závodníky tak budou připravené běžecké tratě na 3, 7 a 21 km, sedmikilometrová procházka, kilometrový rodinný běh a také školní štafety na 7x1km pro 1. a 2. stupně základních škol. V loňském roce bylo do všech závodů registrováno celkem 745 závodníků. Největší počet, více než 200 závodníků, se postavil na start sedmikilometrového závodu. Registrace do závodu na citycrossrun.cz.

Historické klání

Kdy: sobota 28. září od 10.00 do 17.00

Kde: Hrad Houska

Proč přijít: Na poslední víkend, kdy má hrad otevřeno si pro vás pořadatelé připravili přehlídku zbraní, souboje i speciální překvapení před poslední prohlídkou v 15 hodin.

Křišťálová svatováclavská pouť

Kdy: sobota 28. září od 10.00 do 17.00

Kde: Skleněná stezka Brniště, Kunratice u Cvikova

Proč přijít: Vydejte se na jedinečnou pouť plnou krás skla, přírody a zábavy pro celou rodinu! Program začíná v 10 hodin u Skleněného stromu v Brništi ev. č. 4, kde slavnostně přivítáte sv. Václava. Následuje komentovaná prohlídka Skleněné stezky, která vás provede krásami skleněného umění z dílen místních sklářů a přírody i historie. V 11:30 se u Schröterovy kaple odehraje scénka o Svatováclavské legendě a ve 12:00 se poutníci vydají na pěší pouť z kaple do Kunratic u Cvikova. Trasa o délce 8 km bude doprovázena zábavnými úkoly pro děti i dospělé, takže se určitě nudit nebudete. V 15:00 dorazíte do Kunratic u Cvikova, kde na vás čeká vřelé přivítání odměna pro poutníky a bohatý kulturní program, včetně koncertů, tvořivých dílniček a ve 17:00 slavnostní rozsvícení vitráže Božího Oka. Pro ty, kteří nechtějí absolvovat celou pěší trasu, je možnost se po prohlídce u Schröterovy kaple přesunout vlastní dopravou do Kunratic u Cvikova, kde od 13:00 probíhá kulturní program v Křišťálovém chrámu. Navíc mezi 9:00 a 15:00 můžete v Pačinek Glass huti zhlédnout ukázku tradiční práce sklářů.

close info Zdroj: archiv zoom_in Vzpomínka na obránce hranic z roku 1938 v Lužických horách.

Svatováclavské posvícení

Kdy: sobota 28. září ve 14.30

Kde: Kostel svatého Jana Křtitele, Kamenický Šenov

Proč přijít: Město Kamenický Šenov ve spolupráci s kamenicko - šenovskou farností a spolkem Sonow vás zvou na Svatováclavské posvícení. Můžete se těšit na řemeslný jarmark, slavnostní mši posvícenskou, ochutnávky regionálních produktů a další bohatý doprovodný program.

Hingabe & Oddanost (soubor Calmus Ensemble)

Kdy: sobota 28. září v 17.00

Kde: kostel sv. Petra a Pavla, Prysk

Za kolik: 290 - 390 korun

Proč přijít: Seznam skladatelů, kteří dokázali do své hudby vetknout zvláštní intimitu a duchovní prožitek, je rozsáhlý. Robert Fayrfax, Anton Bruckner a Ola Gjeilo jsou jen někteří z těch, kteří uměli skrze svou hudbu vyjádřit hluboké emocionální pocity, od smutku po radost, od žalu k útěše, od lásky k naději a štěstí. Vokální německý soubor Calmus ve svém programu Hingabe & Oddanost využívá právě takových citlivých děl. Lehce přitom překračuje stylová období a prezentuje vokální duchovní hudbu od 15. století po současnost. Skladby na sebe nenásilně vrší a vytváří působivou zpívanou mši. Pořadím skladeb je určena na liturgii odkazující dramaturgie večera. Zároveň ale Calmus Ensemble nepopírá svou hudební podstatu. K programu lze přistoupit duchovně, v hlavách obecenstva se může během koncertu odehrát soukromá mše svatá. Není to ale podmínkou. Nádherná hudba promlouvá ke všem, kteří ji chtějí slyšet a přijmout.

Jazzový duel

Kdy: sobota 28. září ve 20.00

Kdy: Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Zdeněk Fišer, skvělý jazzový kytarista a zpěvák na straně jedné a Luděk Havel, neskutečný improvizátor a zpěvák s klávesami na straně druhé. Oba umělci si na scéně budou podávat výzvy, společně improvizovat, zpívat a hlavně se bavit hudbou. To bude zaručeně platit i pro všechny, kdo nás přijdou navštívit. Oba hudebníci za sebou mají úspěšnou profesionální dráhu, oba doprovázeli významné zpěvačky (Hana Hegerová, Jana Koubková, Eva Emingerová, Darja Kuncová a další) a teď si to rozdají spolu.

Jakub König: Co jsem potkal v širým světě

Kdy: neděle 29. září (do 24. Listopadu)

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Hudebník a textař Jakub König, známý především díky svému alter egu Kittchen a jako člen hudebních skupin Obří broskev a Zvíře jménem Podzim, se prvně představí ve svém rodném městě jako malíř. Podzimní výstava proběhne v galerii Chodba českolipského muzea. Jakub König (1978) hraje, píše i kreslí a tyto záliby rád propojuje. Malbě se začal naplno věnovat v době covidu, od roku 2020 se malováním a hudbou živí. Königova hudební cesta začala na českolipském gymnáziu (Stringbreakers, Jakub a obří broskev) a přes maskovaného kuchaře Kittchena a superkapelu Zvíře jménem Podzim došla do aktuální fáze, kdy hraje Jakub sám za sebe s kapelou Hvězdy. Výtvarná činnost se prolíná Jakubovým životem od deseti let. Prodejní výstava Co jsem potkal v širým světě představuje autorovu tvorbu z posledního roku. Mix větších pláten a malých obrázků návštěvníky přivede do světa plného melancholie, existenciálních otázek, ale také vnitřního klidu nejen v kruhu rodinném.

Den architektury: Lustry a Roubíčkovi

Kdy: neděle 29. září v 10.00

Kde: náměstí T. G. Masaryka, Kamenický Šenov

Proč přijít: Zahradním ateliérem, kde žili a pracovali manželé Miluše a René Roubíčkovi, provedou jejich dcera Michaela Lesařová-Roubíčková, architektka Tereza Šváchová a Radim Vácha. Kamenický Šenov si v roce 2024 připomíná významné výročí 300 let od počátku výroby lustrů. Ačkoliv místními bulváry procházela řada významných sklářských osobností, dvě z nich jsou se Šenovem neoddiskutovatelně spjaty přímo bytostně – René a Miluše Roubíčkovi. Podle vyprávění jejich dcery Michaely, akademické malířky a grafičky, byl jejich dům a ateliér neustále plný diskutujících studentů, umělců, umělkyň a dalších osobností. Kdo všechno jezdil Roubíčkovy navštěvovat a které velké projekty – nejen lustry – zde vznikly?

