LIBERECKO

Mezi námi zvířaty

Kdy: pátek 20. září (do 6. října)

Kde: OC Nisa, Liberec

Proč přijít: Pojďte spolu se svými dětmi objevit svět zvířat jako nikdy předtím. Nová výstava v obchodním centru Mezi námi zvířaty, která vznikla ve spolupráci s iQLANDIA Liberec přináší jedinečné interaktivní zážitky, které vás vtáhnou do světa přírody. Viděli jste někdy svět očima včely? Zkuste to. Zjistěte také, jaký máte čich nebo jak rychle běháte ve srovnání s gepardem. A co ti nejmenší? Ti si zamilují včelí bludiště a další hravé aktivity, které je nadchnou, tak si přijďte užít podzimní dny plné zábavy a poznání.

Ruprechtické slavnosti u kapličky

Kdy: pátek 20. – neděle 22. září

Kde: Kostel Panny Marie U Obrázku, Liberec

Proč přijít: Během celého víkendu se můžete těšit na bohatý a pestrý program v čele se Sergel Barracuda, obří lunapark, prodejní stánky, bohaté občerstvení včetně perníčků a krásný výhled na celý Liberec.

Království z ledu

Kdy: pátek 20. září v 18.00

Kde: Dům kultury, Liberec

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Přijďte se podívat na jeden z největších dětských muzikálů v Česku. Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydá na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem a navzdory drsným živlům se zoufale pokoušejí dosáhnout svého cíle dříve, než bude zcela pozdě.

Lípa Musica / Daniel Matejča hraje Talks

Kdy: pátek 20. září v 19.00

Kde: Krajská vědecká knihovna, Liberec

Za kolik: 190/490 korun

Proč přijít: Originální kus, originální koncertní prostory, skvělý mladý houslový virtuos, energický orchestr, respektovaná dirigentka. Po všech stránkách svěží a moderní závan klasiky je nachystán pro program Talks v Krajské vědecké knihovně. Mládí hraje v Talks velkou koncepční roli. Určitá přímočarost, hravost, svižnost a neklid jsou DNA celé věci. Protagonisty večera jsou mladí zapálení géniové, kteří se s chutí zakousli do svého úkolu a poslání. Šířit zvěst o tom, že nadcházející generace má v klasice co říci. Budete překvapeni a ohromeni.

Heřmanický bunkr

Kdy: sobota 21. září v 10.00

Kde: Heřmanice, Jablonné v Podještědí

Proč přijít: Opět po roce bude v sobotu muzeum Heřmanický bunkr otevřeno v rámci připomínky mobilizace v roce 1938. Zároveň se zapojí do tradiční celorepublikové akce Světla nad bunkry, kdy bude objekt od 20 hodin nasvícen.

Světla nad bunkry

Kdy: sobota 21. září

Kde: Bunkr Studánka, Liberec

Proč přijít: Výročí 86 let od mobilizace v tehdejším Československu si připomenete tuto sobotu mimořádnou a krásnou akcí Světla nad bunkry. Dle let minulých bude v celém pohraničí v tuto noc rozsvíceno zhruba 160 betonových bunkrů a to včetně libereckého objektu. A na co se můžete těšit? Čeká vás prohlídka i jízdy BVP, celonoční otevření bunkru, nádherný pohled na nasvícený bunkr i jeho okolí, aktivity pro děti, občerstvení v podobě piva, lima, buřtů na ohýnek a jiných dobrot zajištěno.

Pohádka o Liazce

Kdy: sobota 21. září v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Vás a vaše děti čeká moderní autorská inscenace z pera Tomáše Syrovátky a v režii Martina Tichého, která se volně inspiruje úspěchy kamionu LIAZ na tratích slavné pouštní rallye Paříž-Dakar v osmdesátých letech minulého století. Před severočeskými montéry a závozníky, zvyklými doposud leda tak rozvážet sudy vratislavického piva po libereckém okrese, vyvstane jednoho dne nečekaný úkol. Přestavět závozní náklaďák na závodní kamion. A pokud možno s ním daleko v Africe vybojovat vavřínový věnec.

close info Zdroj: archiv zoom_in František Nedvěd v Hodkovicích.

Slavnostní výjezd starých strojů na Výšinu

Kdy: sobota 21. září v 14.00

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Technické muzeum slaví 10 let své existence a v rámci oslav se bude konat slavnostní výjezd starých strojů na Libereckou výšinu. Start bude ve 14 h. od parní lokomotivy u Technického muzea.

Mezi nebem a zemí

Kdy: sobota 21. září v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Proč přijít: Mladí manželé zakládají svou první domácnost a pronajmou si krásný starobylý dům se zahradou na klidném anglickém venkově. On je začínající spisovatel a z domu je nadšený, protože patřil jeho slavnému spisovatelskému vzoru. Doufá, že tu najde inspiraci ke svému prvnímu románu. Oba jsou vděční, že je dům tak levný, ona totiž čeká dítě a psaní zatím není moc výdělečná práce. Proto jim nevadí, že v domě údajně straší. Všechny nájemníky zatím duchové rychle vyhnali, i realitní agent se tu bojí. Jak to dopadne tentokrát? Může vzniknout přátelství mezi nebem a zemí? A jak se zbavit kousavé tchýně? Svižná i něžná duchařská komedie s romantickou zápletkou od úspěšné britské scenáristky Pam Valentine neotřele připomíná jedinečnost lidského bytí tady a teď a oslavuje lásku jako tu největší sílu, co hýbe nebem i zemí.

Novinský mejdan

Kdy: sobota 21. září ve 12.00

Kde: Novinský viadukt, Kryštofovo Údolí

Proč přijít: Sousedské setkání pod majestátním novinským viaduktem. Den plný soutěží pro děti, dobrého jídla, pití a muziky. Program najdete na www.krystofovoudoli.eu.

Skleněný zvěřinec

Kdy: neděle 22. září v 19.30

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal americký autor Tennessee Williams se silně autobiografickými prvky a inspirací ve své vlastní rodině. S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život opuštěné matky Amandy, která svou láskou a touhou udělat své děti co možná nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku. Postava syna Toma je zosobnění samotného Tennessee Williamse a jeho sestra Laura je původně jeho pravá sestra Rose. Tato rodinná tragikomedie je o vás, o každém z vás, je to zrcadlo nastavené do vašich směšných rodinných kotrmelců. Z lásky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci. Společně s Amandou, Tomem, Laurou a nápadníkem Jimem, se zasmějete i zapláčete sami nad sebou.

Ferda mravenec v cizích službách

Kdy: neděle 22. září v 10.00

Kde: kino, Frýdlant

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Vezměte své děti na veselý výlet do hmyzí říše za dobrodružstvím známé pohádkové postavičky podle stejnojmenné knížky Ondřeje Sekory. Ferda ztroskotá v cizině, je zajat rezavými mravenci a přinucen pracovat jako otrok pro různé zástupce hmyzí říše. Slouží jako trubač a nosič trumpety u čmeláka, aportuje ulovený hmyz střevlíku Masorádovi, odmítne nadhánět mravence mravkolvímu mláděti Ťutínkovi, pečuje o larvy chrostíka, ale nakonec je zachráněn a vrací se do své domoviny.

Komentovaná prohlídka Domu Karla Hubáčka

Kdy: neděle 22. září v 18.00

Kde: Dům Karla Hubáčka

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V rámci doprovodného programu k výstavě Karel Hubáček známý neznámý pořádá Severočeské muzeum pásmo komentovaných prohlídek domu Karla Hubáčka – unikátní montované stavby v libereckých Lidových sadech, kterou významný architekt nejen navrhl, ale většinu života v ní také bydlel. Ve své době dům způsobil malou revoluci, neboť individuální bydlení bylo považováno za „buržoazní přežitek“. Zadání bylo jasné – měl být vytvořen levný, ale kvalitní dům za cenu bytu. Vypracováno bylo několik alternativ kombinujících různé hmotové, výškové a dispoziční řešení, včetně uplatnění dvojdomů. Projekt měl předvést levný, dostupný a kvalitní dům pro nejširší vrstvy obyvatel a dokázat, že ho lze vytvořit i s minimem prostředků. Zůstalo však jen u tohoto prototypu.

Ivan Diviš – Cestou domů

Kdy: probíhá do 11. listopadu

Kde: Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího), Liberec

Proč přijít: Výstava fotografií básníka Ivana Diviše objektivem Anji Walz v kavárně Jedno. Ivan Diviš, český básník a esejista. Je považován za jednoho z nejvýraznějších českých autorů 2. poloviny 20. století. Emigroval v roce 1969 do Západního Německa a žil v Mnichově. V polovině 90. let opakovaně přijížděl do Čech, aby se sem natrvalo vrátil v roce 1997, dva roky před svou smrtí. Návštěvami v Čechách ho provázeli přátelé, kteří mu zprostředkovávali znovuobjevování českého prostředí v procesu hledání domova. Výstava vám tak předkládá mimořádně cenný cyklus fotografií z let 1995 až 1997, které ukazují pohledy na Ivana Diviše při jeho setkávání s lidmi i místy v Čechách jako člověka plného emocí s vnitřními touhami i démony, s očekáváními i se zklamáními, s hořkostmi návratů i s pokorou k rodné zemi.

Horačky ve fotografiích Jiřího Večerníka

Kdy: probíhá do 31. října

Kde: Podještědské muzeum, Český Dub

Proč přijít: Výstava přináší pohled na všední i sváteční chvíle v podještědské vesnici, jak je zachytil fotograf Jiří Večerník. Skrze jeho objektiv nahlédnete do života folklórního souboru Horačky. Tradice a kultura Podještědí, tak jak je kdysi popsala Karolína Světlá, ožívají ve fotografiích, které přibližují krásu a pestrost tohoto kraje.

close info Zdroj: archiv zoom_in Noc literatury ve Vratislavicích nad Nisou.

close info Zdroj: archiv zoom_in Běh cihelnou v Hrádku nad Nisou.

close info Zdroj: archiv zoom_in Ceebius Run ve Frýdlantu.

close info Zdroj: archiv zoom_in Výstava českých horských psů, Rekreační středisko Bílý Potok.

close info Zdroj: archiv zoom_in Charitativní běh, Lesní koupaliště Liberec.

close info Zdroj: archiv zoom_in Pohádkové odpoledne v Horní Řasnici (Liberecko).

close info Zdroj: archiv zoom_in Jablkobraní v Radimovicích (Liberecko).

close info Zdroj: archiv zoom_in Stabat Mater, kostel sv. Antonína Velikého v Liberci.

close info Zdroj: archiv zoom_in Drakiáda ve Skiareálu Ještěd.