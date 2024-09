ČESKOLIPSKO

34. Řezbářské sympozium

Kdy: pátek 6. a sobota 7. září

Kde: Památník K. H. Máchy, Doksy

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Na začátku září je již tradičně vyhrazena zahrada Památníku K. H. Máchy v Doksech vůni dřeva a zručným řezbářům. Tradice řezbářských sympozií sahá až do 80. let, kdy se v klášterní zahradě Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě sešla skupina řezbářů. V roce 1994 se řezbáři přestěhovali na zahradu Památníku KHM a od té doby se každý rok snaží se stále stejným nadšením ukazovat návštěvníkům, jak se kus hrubě tesaného dřeva mění v umělecké dílo. Sympozium je otevřené všem zájemcům. Každý den můžete umělce zastihnout mezi 9. a 17. hodinou v pilné práci a sledovat tvůrčí proces či si dokonce vyzkoušet pod jejich zkušeným vedením řezbářská dláta. V pátek v 16 hodin se k řezbářům přidá parta muzikantů z Doks. Krbové sdružení má v repertoáru folkové a středověce laděné písně a lidovky s harmonikou. Přijďte si zazpívat a rozloučit se s památníkem, který se v příštím roce z důvodu rekonstrukce střechy pro návštěvníky uzavře.

Má vlast – Zahajovací koncert festivalu Lípa Musica

Kdy: pátek 6. září ve 19.00

Kde: Kulturní dům Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 590 – 790 korun

Proč přijít: První kompletní provedení cyklu symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast na festivalu, navíc v jeho domovském městě – České Lípě – je více než důstojnou oslavou Roku české hudby a dvoustého jubilea skladatelova narození. Brněnští filharmonici ji mají v repertoáru od roku 2021, kdy ji s nimi nastudoval americký dirigent Dennis Russell Davies. Díky jeho osobnosti se Filharmonie Brno navrátila na světová pódia a v loňském roce zvedla s programem Janáčka a Martinů ze sedadel zcela zaplněnou Carnegie Hall. Mou vlastí brněnští filharmonici kráčejí přímo k srdci českých posluchačů.

Polevský kotel a Rozloučení s létem

Kdy: sobota 7. září od 9.00

Kde: za hospodou v Polevsku

Proč přijít: Celodenní program odstartuje v 9 hodin soutěž ve vaření gulášů. Ochutnávka začne ve 13 hodin, vyhlášení výsledků je naplánováno na 15.30. Odpoledne od 16.00 bude prostranství za restaurací Na křižovatce patřit hlavně dětem. Připraveno je malování na obličej, soutěže s Markétou a stánkový prodej. Zahrají skupiny Country rebels a Olympic revival. Moderátem bude Petr Svoboda.

Den s historickými autobusy

Kdy: sobota 7. září od 9.30 do 15.30

Kde: zastávka MHD Sokolská, Česká Lípa

Za kolik: jízdné zdarma

Proč přijít: Přijďte se svézt historickými skvosty v rámci tradičního Dne s historickými autobusy.

Nástupní a výstupní zastávkou je zastávka Sokolská v centru města. Od 11:30 - 13:00 je obědová pauza a autobusy nejezdí. Jízdné v historických autobusech i v českolipské MHD je po celý tento den zdarma. Již 16. ročník oblíbené akce pořádá město společně s BusLine MAD Česká Lípa.

Dny evropského dědictví na Bezdězu

Kdy: sobota 7. září v 9.30

Kde: Státní hrad Bezděz

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Kromě možnosti si prohlédnout unikátní kapli s nově nainstalovanými vitrážemi a vzácné dřevořezby, vás čekají během dne rytířská vystoupení.

Vaření kotlíkových gulášů a Zahrádecký štrůdl

Kdy: sobota 7. září v 10.00

Kde: Park u zámku v Zahrádkách

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Již po třinácté se budou v Zahrádkách vařit ty nejlepší zvěřinové guláše a soutěžit se bude také v pečení, po čtvrté proběhne soutěž o nejlepší štrůdl. Čeká vás celodenní myslivecký doprovodný program se stánkovým prodejem, moderovaný Klárou Jandovou a Petrem Slabou, VIP porota vedená hercem Igorem Barešem. K poslechu bude hrát country skupina Liberečtí vlci.

Pátý řemeslný workshop

Kdy: sobota 7. září ve 12.30

Kde: Centrum textilního tisku, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Workshop tentokrát proběhne pod vedením účastnice soutěže Regionální českolipský výrobek Jany E. Ruské. Účastníci si vyrobí originální náramek a náušnice s drobnou rostlinkou zalitou v pryskyřici. Workshop je vhodný nejen pro dospělé, ale i pro děti již od šesti let.

Ahoj léto

Kdy: sobota 7. září ve 14.00

Kdy: koupaliště, Nový Bor

Proč přijít: Hry, zábavu, ale třeba i výstavu drobného zvířectva nebo koncert kapely Zakázaný ovoce nabídne letošní Ahoj léto. Na koupališti v Novém Boru se budou v sobotu bavit děti i dospělí od časného odpoledne až do pozdních večerních hodin. Pestrý program připravilo město Nový Bor ve spolupráci s DDM Smetanka a TJ Jiskra Nový Bor. Ten odstartuje ve 14 hodin. Děti se zabaví ve výtvarných dílničkách, zasoutěží si, vyřádí se při nejrůznějších pohybových aktivitách nebo na skákacích atrakcích. Mladší děti se mohou těšit na pohádková představení. Součástí bude i výstava králíků a dalšího drobného zvířectva, kterou připraví Český svaz chovatelů z Pihelu. V podvečer převezmou otěže zábavy hudebníci. Pražská punk-rocková kapela zakázanÝ ovoce zahraje průřez toho nejlepšího ze své jedenáctileté historie. Se svým blues s nádechem rocku se do Nového Boru vrátí semilská kapela Band of Iser. S řízným punkem vystoupí Skunk Paq.

Z pohádky do pohádky

Kdy: sobota 7. září v 16.00

Kde: koupaliště, Mimoň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pod pohádkovým názvem se skrývá mimoňské rozloučení s prázdninami, na kterém čeká děti spousta zábavy. Připraven je animační program, zorbing, skákací hrad, tvořivé dílny a ve 21 hodin letní kino, které nabídne animovaný film Trollové 3.

Hot wings trio

Kdy: sobota 7. září ve 20.00

Kde: Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: V tomto premiérovém koncertu se představí folk-jazzová formace z nedaleké Mladé Boleslavi Hot Wings. Pokud máte rádi písně Marsyas (Z. Michnová, P. Kalandra), Nerez (Z. Navarová), ale také dua Hansard & Irglová, nebo Báry Polákové, neměli byste si nechat koncert ujít. Samozřejmě nebude chybět trocha jazzu. Kapela vystoupí ve složení Jana Rudolfová - zpěv, Pavel Sedliský - kontrabas a Jan Rudolf - kytara. Vstup je jako vždy volný.

Dotek a prostor

Kdy: neděle 8. září ve 14.00

Kde: Galerie Pošta, Dubá

Proč přijít: Jste srdečně zváni na vernisáž výstavy akademického sochaře Štěpána Málka a grafičky Veroniky Láníkové, která potrvá do 5. října.

Letní kino - Kristián

Kdy: neděle 8. září ve 20.30

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Do kin míří zrestaurovaná verze slavného filmu, který si právě tuto sobotu připomíná 85 let od premiéry. Přesně 8. září 1939 měla premiéru společenská veselohra Kristian s Oldřichem Novým, Adinou Mandlovou a Natašou Gollovou. Dodnes jde o jeden z divácky nejoblíbenějších českých filmů. Zásluhu na jeho popularitě má především Oldřich Nový v roli šarmantního milovníka a nesmělého úředníka, která dávala vyniknout hlavním atributům jeho herecké osobnosti. I když atmosféra filmu je idylická, doba, ve které Kristian vznikal už tak idylická nebyla. Pro zasazení do dobového kontextu film předznamená Český zvukový týdeník Aktualita 1939 z 15. září 1939.

Výstava fotografií Vladimíra Štěpánského

Kdy: probíhá do 29. září

Kde: Městská galerie na zámku, Doksy

Proč přijít: Nenechte si ujít výstavu fotografií Doks a okolí zhotovené velkoformátovým fotoaparátem a zpracované klasickou fotografickou technikou.

close info Zdroj: archiv zoom_in Brutus, hřiště Skalice u České Lípy.

close info Zdroj: archiv zoom_in Kapela Vladimír, Hozy Bistro Doksy.

close info Zdroj: archiv zoom_in Závody v králičím hopu, Zahrádkářský klub Česká Lípa.

close info Zdroj: archiv zoom_in Náboženské dějiny Českolipska, státní zámek Zákupy.

close info Zdroj: archiv zoom_in Pohádkový Jurský les, Kamenický Šenov - Prysk.

close info Zdroj: archiv zoom_in Taneční večer v Dubé.

close info Zdroj: archiv zoom_in Výprava do světa Lego pirátů, Městské muzeum Mimoň.