ČESKOLIPSKO

Mňága a Žďorp

Kdy: pátek 24. května v 19.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 390 a 450 korun

Proč přijít: Jste srdečně zváni na open – air koncert dnes již legendární kapely z Valašského Meziříčí, která se za léta své existence nesmazatelně zapsala na českou hudební scénu, stejně tak jako do vkusu svých posluchačů. Nejznámější skladby jako Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo nebo Písnička pro tebe i mnoho dalších novějších i legendárních hitů zazní v rámci koncertu, kterým skupina zahájí sezónu na letní scéně Vodního hradu Lipý, tak si jedinečný hudební zážitek pod širým nebem nenechte ujít.

Street food festival

Kdy: sobota 25. května v 10.00

Kde: náměstí T. G. Masaryka, Česká Lípa

Proč přijít: Druhý ročník festivalu je tu - přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i tu českou, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Tak dorazte ochutnat pochoutky připravované přímo před vašimi zraky. O doprovodný program se postará Hluchá parta ze Základní umělecké školy Česká Lípa, Farhia & Petr či Meadow Avenue.

Den myslivosti

Kdy: sobota 25. května v 11.00

Kde: Kulturní dům, Zákupy

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V Zákupech, v areálu kulturního domu, vás čeká již třetí ročník akce na podporu myslivosti. Můžete se těšit na ochočeného jezevce, naučnou stezku pro děti, výstavu trofejí, bohaté občerstvení formou zvěřinových hodů, malování na obličej či stánkový prodej.

Festival Proměny

Kdy: sobota od 11.00

Kde: Holičky (zaniklá obec v Ralsku)

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Geopark Ralsko připravuje již tradičně Festival přírodního umění s názvem Proměny v jedné ze zaniklých obcí Ralska. Letošní ročník proběhne v zaniklé obci Holičky u Osečné a opět přináší zajímavé novinky. Program festivalu letos spojí land art, tedy umění v přírodě s divadlem a uměním performance pod širým nebem. Na místě zaniklé obce se opět sejdou umělci v Česka i sousedního Saska. Ti budou letos věnovat pozornost hlavně stromům. Téma stromů se bude zrcadlit i v bohatém doprovodném programu festivalu, ve kterém se prolínají řemesla, výtvarné dílny s divadlem a hudbou. Program bude probíhat do večerních hodin a jeho součástí bude i světelná performance. Další novinkou bude večerní workshop Netopýří stezka, program pro rodiny s dětmi, které budou kromě jiného moci pod vedením ochránců přírody sledovat netopýry pomocí echolokátorů. Hvězdou letošního programu jistě budou hned dvě přestavení oblíbeného divadelního souboru Buchty a loutky pro děti i pro dospělé. Cílem je oživení nevyužívaných míst a poukázání na nejrůznější zapomenuté historické souvislosti.

Exkluzivní kostýmovaná prohlídka s koncertem v zámecké kapli

Kdy: sobota 25. května v 15.30 a v 17.00

Kde: Státní zámek Zákupy

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Na mimořádné prohlídce interiérů prohlídkové trasy "Zámek za Ferdinanda Dobrotivého" vás provede kastelán zámku v kostýmu jako císař Ferdinand Dobrotivý. Po prohlídce bude následovat hodinový koncert v zámecké kapli (varhany a zpěv).

Muzejní noc: Vzhůru na palubu

Kdy: sobota 25. května od 16.00

Kde: Sklářské muzeum Nový Bor

Proč přijít: 14. ročník Muzejní noci. Přijďte zažít dobrodružnou cestu se sklem až do zámoří a třeba najdete na konci cesty i poklad. Čekají vás soutěže, balónková show a také kreativní dílny jako třeba tisk na látky. Kdo bude chtít, může si přinést a potisknout i vlastní tričko.

Raincoat quartet

Kdy: sobota 25. května ve 20.00

Kde: Jazz klub Píchlá noty, Doksy

Proč přijít: Tahle kapela pod vedením Stefana Segiho působí na jazzové scéně už přes sedm let a v repertoáru má opravdové lahůdky světových velikánů žánru elektric jazz : M. Davis, J.Scofield, P. Metheney, J. Hammer a další. Její vystoupení v Praze v Obecním domě, v Balbínce a jinde jsou vždy skvělým jazzovým svátkem. V premiéře se nyní představí i na Českolipsku - a to v dokském klubu na speciálním koncertu. Je to výjimečná příležitost poslechnout si opravdovou kvalitu na dosah domova. Vstup je volný, ale organizátoři doporučují rezervaci na www.pichlanota.cz.

Království z ledu

Kdy: sobota 25. května v 18.00

Kde: Dům kultury Ralsko, Mimoň

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Přijďte se podívat na jeden z největších dětských muzikálů v Česku. Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy.

Dětský den s Večerníčkem

Kdy: neděle 26. května ve 14.00

Kde: parkoviště u Panské skály, Prácheň

Proč přijít: Šenovské školy a školky vás a hlavně vaše děti zvou na dětský den. Okolo Panské skály budou připraveny pohádkové soutěže a kvízy, výtvarné dílny, malování na obličej, skákací atrakce a další doprovodný program. Parkoviště bude tento den pro auta uzavřeno, parkovat můžete v přilehlých ulicích. Občerstvení bude zajištěno.

Den s IZS

Kdy: neděle 26. května v 10.00

Kde: Autodrom Sosnová

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Tradiční velkolepá akce je opět připravena na autodromu v Sosnové u České Lípy. Uvidíte policisty, hasiče, záchranáře, členy vězeňské služby, zásahové jednotky, a městské strážníky v akci, a to včetně ukázky práce s policejními psy a koňmi. Součástí akce je také rozsáhlá výstava policejní, hasičské, záchranářské a vojenské techniky, vozidel a vybavení městských strážníků i příslušníků vězeňské služby. Připraven je jako vždy bohatý doprovodný program a zajištěna je kyvadlová autobusová doprava.

Druhý BikePark Opening s Michalem Matysem, Sjezdovka & Bikepark Polevsko.Zdroj: archiv

Dětský den a zahájení letní sezony na koupališti ve Sloupu v Čechách.Zdroj: archiv

Z pohádky do pohádky, Kamenný dům Sosnová.Zdroj: archiv

Výstava Pod Mandlovým vrchem, Galerie Pošta Dubá.Zdroj: archiv