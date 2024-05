LIBERECKO

Anifilm 2024

Kdy: do neděle 12. května

Kde: Liberec (viz program)

Proč přijít: Festival představuje aktuální trendy, postupy, technologie a animační techniky. Podporuje rozpracované či zcela nové animační projekty, jejich tvůrce, producenty a distributory. Poskytuje prostor pro pozitivní konfrontaci a navazování nových kontaktů mezi filmovými profesionály z celého světa. Je určen tvůrcům a filmovým profesionálům, studentům, pedagogům, filmovým teoretikům a všem fanouškům animované tvorby včetně dětí. Anifilm chce dlouhodobě reprezentovat a propagovat Českou republiku ve světovém kontextu. Program festivalu spolu s místy konání najdete na www.anifilm.cz.

Škwor – Sobě věrnej tour 2024

Kdy: pátek 10. května v 18.00

Kde: Home Credit arena, Liberec

Za kolik: od 690 korun

Proč přijít: Vyladěnou technickou show přiveze kapela do šesti hal největších měst naší republiky. Máte štěstí, že jednou ze zastávek tour je i v Liberecká Home Credit Arena. Ve spojení s jednou z nejlepších fanouškovských základen, jak frontman kapely Škwor Petr Hrdlička často na koncertech nezapomíná zmínit, můžete všichni očekávat nabitou show plnou energie. Zazní písničky z nového alba “Sobě věrnej” a samozřejmě také již dobře známe škwoří hity. Buďte součástí neopakovatelného koncertního zážitku v rámci doposud největšího turné kapely.

Liebeřeč

Kdy: pátek 10. května v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: od 160 korun

Proč přijít: Autor Šumných měst a kultovního libereckého muzikálu SIALská trojčata Radovan Lipus tentokrát oslaví tvůrce historické budovy Šaldova divadla: vídeňské architekty Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera – a Gustava Klimta, malířského génia, který pro nové městské divadlo v Reichenbergu namaloval slavnostní oponu s krásným názvem Triumf lásky. Rozpustilá hříčka s písničkami a živou kapelou přivádí na scénu slavné i zapomenuté hvězdy liberecké historie: továrníka Liebiega, posledního hraběte Clam-Gallase, F. X. Šaldu, ale také Gustava Sacherse, který postavil půlku města, nebo herečku Marianne Austrelitz, která se po úspěšné kariéře ve velkých německých divadlech vrací do Liberce jako do místa, kde se zamilovala – do divadla. Láska tu vůbec hraje humornou roli základní přírodní síly, ze které se rodí všechno krásné – i velké divadelní domy. Sledujete totiž příběh tajemné dívky z Klimtovy opony – kdo asi byla oduševnělá kráska, co okouzlila devatenáctiletého studenta vídeňské akademie? Poznejte Klimtovu múzu a její Liebeřeč.

Noční prohlídky s archeologem

Kdy: pátek 10. května ve 20.30

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 170 korun

Proč přijít: Navštivte zámek po setmění, načerpejte atmosféru dob minulých a poslechněte si výklad Petra Brestovanského, který vedl tým archeologů, kteří měli na starost vykopávky spojené se Zámkem Svijany před jeho rekonstrukcí. Jeho unikátní nálezy z žárového pohřebiště v nedalekých Příšovicích tvoří významnou součást archeologické expozice zámku. Během přibližně dvouhodinové prohlídky se dozvíte nepřeberné množství informací a zajímavostí o expozicích na zámku a o expozici archeologických nálezů Eduarda Štorcha.

Krajem Karoliny Světlé

Kdy: sobota 11. května v 7.00

Kde: sokolovna, Český Dub

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Již 45. ročník legendárního pochodu čeká na vaši odvahu zdolat trasy v délce 8, 13, 14, 18, 21, 28 a 30 kilometrů. Start i cíl pochodu je před sokolovnou a na všechny účastníky čeká v cíli diplom a suvenýr. Na trase čeká účastníky občerstvení i možnost upéct si maso či jiné uzeniny. Všechny potřebné informace najdete na www.cdub.cz.

Zpřístupnění středověké věže

Kdy: sobota 11. a neděle 12. května v 9.00

Kde: Státní zámek Lemberk

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Ve státní svátek vás čeká zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude k dispozici pro vaše stoupání vzhůru do 16 hodin.

Dny otevřeného bunkru - lehké opevnění vz. 37

Kdy: sobota 11. května v 10.00

Kde: Bunkr Studánka, Liberec

Proč přijít: Jste zváni do mimořádně přístupného objektu lehkého opevnění Studánka. Občerstvení na akci pro děti, tatínky i maminky je připraveno.

Férová snídaně

Kdy: sobota 11. května v 9.30

Kde: travnatá plocha u vily Emila Simona, Hejnice

Proč přijít: Nenechte si ujít již 9. ročník snídaně trochu jinak než jste zvyklí. Cílem této akce je podpora fair tradeových a lokálních pěstitelů a navyšování povědomí o fair trade a životních podmínkách pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Férová snídaně se koná na Světový den pro fair trade. Ve fair trade za svou kávu, kakao nebo banány dostanou pěstitelé dostatečně zaplaceno, jejich děti mohou chodit do školy a pěstují šetrně k životnímu prostředí.

Trubadúr

Kdy: sobota 11. květen v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: od 160 korun

Proč přijít: Opera Il trovatore, o trubadúrovi Manricovi, krásné Leonoře a cikánce Azuceně, v češtině také nazývána Trubadúr, patří společně s Rigolettem a La Traviatou k trojici oper, které přivedly italského skladatele Giuseppe Verdiho do silného, nesmazatelného povědomí dějin operního umění. Obecenstvo bylo po světové premiéře Trubadúra roku 1853 doslova uchváceno z Verdiho melodiky, z orchestrální barevnosti, z pěvecky dokonalých partů a z propracovaných, energických a emočně nabitých partů sborových - opera se tak stala jednou z nejžádanějších. I dnes je Verdiho Trubadúr stále jednou z nejčastěji uváděných oper, jak na českých, tak světových pódiích, stále se jí, po desítky let, dostává nadprůměrné pozornosti publika i péče uměleckých osobností.

Kovář

Kdy: neděle 12. května v 10.00

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Přijďte se naučit vyrábět podkovičku do muzejní řemeslné dílny. Dílna je vhodná pro účastníky od 10 let nebo mladší děti s doprovodem. Výroba podkovičky bude probíhat uvnitř. Objednávání je možné do časových oken po 20 minutách pro dva lidi. Chcete-li se zúčastnit, rezervujte si prosím místo na info@muzeumlb.cz.

Pat a Mat jedou na dovolenou

Kdy: neděle 12. května v 10.00

Kde: kino, Frýdlant

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hraný projev se živými herci – a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa kraj, a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co nejvíc podobal jejich domovu.

Tomáš Spevák

Kdy: probíhá do 30. června

Kde: Galerie Prostor 228, Liberec

Proč přijít: Tomáš Spevák překrývá časově neslučitelné prvky přes sebe a spojuje je do jednoho konkrétního děje, který není časově ohraničený. Prolínání těchto nesourodých světů, záznam různých skutečností, záblesky zpřeházených vzpomínek autor skládá do zdánlivě chaotického celku. Abstraktní tvary, které nahrazují prostory a konkrétní části, dokreslují atmosféru příběhu a posouvají každodenní vidění do nové úrovně. Budovy zredukované na trosky, divoké rostliny, děti bez dozoru, kontrasty krajin a další vjemy vytvářejí výraznou dynamickou kompozici, která je podivně znepokojivá. K tomuto vyjádření pomáhá i zvolená technika malby. Autor v obrazech často používá malířský prvek, který narušuje pohled – rozostření, mozaiku, stékající barvu. Rychlý pohyb štětce s tekoucí přebytečnou barvou přidává realisticky působících obrazům pocit neurčitosti. Malba Tomáše Speváka je věcná, skrývající hlubší příběh plný emocí a představivosti.

Milorad Krstić: Jaký to báječný svět

Kdy: probíhá do 31. července

Kde: Oblastní galerie Liberec – Lázně, Liberec

Proč přijít: Slovinský rodák Milorad Krstić, usazený od roku 1989 v Budapešti, se vizuálnímu umění věnuje prostřednictvím malby, kresby, sochařství, fotografie, scénografie, dokumentárních a animovaných filmů. Zároveň je autorem obrázkových knih a komiksů pro děti. Za svůj první krátký animovaný film My Baby Left Me byl v roce 1995 oceněn Stříbrným medvědem na Berlínském filmovém festivalu. Jeho interaktivní animovaný film Das Anatomische Theater získal v roce 1999 cenu MIFA za nejlepší interaktivní projekt v Annecy. Další snímek, tentokrát celovečerní animovaný film Sběratel Ruben Brandt (2018) měl premiéru na festivalu v Locarnu a uveden byl i v rámci mezinárodní soutěže Anifilmu. A během let získal Milorad Krstić mnoho dalších mezinárodních ocenění. Na výstavě v grafickém kabinetu představí vybrané kresby, skici a další grafické práce.

