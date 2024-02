Jisté je jen to, že 15. prosince roku 1944 Miller spolu s ostatními pasažéry nasedl v Británii do malého letounu, aby se vydal přes kanál La Manche do Francie. A pak ho už nikdo nikdy nespatřil.

Přestože pravděpodobně život skladatele ukončila tragická letecká havárie, jeho hudba zůstává nesmrtelná. O tom se budou moci přesvědčit návštěvníci jednotlivých zastávek evropského turné The Best of Tour 2024, které podniká proslulý Glenn Miller Orchestra. Připomene chytlavé taneční melodie spolu s dalšími slavnými skladbami ze zlaté swingové éry.

Na každém z koncertů zazní zhruba 30 melodií včetně evergreenů, jako jsou In the Mood, String Of Pearls, Pennsylvania 6-5000, Moonlight Cocktail, Sentimental Journey nebo Rhapsody in Blue. „Na Millera myslím především jako na fantastického kapelníka, který vždy věděl, jak pobavit své publikum,“ řekl Wil Salden, který Glenn Miller Orchestra úspěšně řídí už od roku 1990 coby kapelník a režisér.

Jeden z koncertů se uskuteční i v pondělí 15. ledna v Domě kultury Liberec.