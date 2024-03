Koncert se uskuteční v místním parku v sobotu 3. srpna. Připravili jsme soutěž, ve které tři čtenáři mohou vyhrát po dvou vstupenkách a užít si tak energické vystoupení kapely a zazpívat si s ní její největší hity. Aktuální cena běžné vstupenky je ve druhé vlně 899 korun a objednávat si je můžete ZDE.

Po singlu dopis, hitu summer love a loňském překvapení v podobě písně all night long čtveřice přišla s písní nespíš. Režie videoklipu se chopil mladý tým Butterfly Kids, produkci singlu obstaral už tradičně Ondřej Fiedler alias fiedlerski. Na novém tracku jedna z nejúspěšnějších českých kapel současnosti pracovala hned v několika zemích.

„Ten proces vzniku se vlastně odehrával na x místech. Začalo to v Holandsku, pak jsme na tom dělali s kapelou na chatě někde ve Velkých Karlovicích na kapelním soustředění a finálně teda Berlín. Jo a vlastně to pak míchal kluk, co má Grammy v LA,“ přiblížil detaily frontman Mirai Navrátil, který napsal píseň spontánně ve vesničce kousek od Eindhovenu. „Tematicky je to trošku vzpomínka na jeden románek z minulosti, který měl ne úplně jasnou linii svého konce, což tak někdy holt bývá,“ doplnil.

Klip vznikal ve spolupráci s týmem Butterfly Kids, který má na svědomí vizuály například pro Bena Cristovao či Sofiana Medjmedje. „Nicolase z Butterfly Kids znám z koncertů a akcí už roky a dlouho jsem nevěděl, že točí klipy. Teď se to všechno spojilo a budeme spolu dělat rovnou dva,“ podotkl frontman kapely.