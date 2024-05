ČESKOLIPSKO

Vítání ptačího zpěvu

Kdy: sobota 4. května v 7.30

Kde: Mnišská louka, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: První květnový víkend pořádá Ekoporadna Orsej při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě ve spolupráci s Českou společností ornitologickou Vítání ptačího zpěvu. Sraz je na Mnišské louce, což je nejvhodnější místo pro pozorování ptactva a užívání si jejich radostného jarního zpěvu. Ačkoliv je na začátku května hnízdní sezóna v plném proudu a dalo by se očekávat, že ubude namlouvací zpěv, ráno většina samců svým zpěvem dává najevo, že jsou stále ve svém teritoriu. Na srazu před vchodem do ptačího parku Mnišské louky Martin Bacílek z České společnosti ornitologické pohovoří o aktualitách v chodu parku. Ukázku odchytu, určování druhů a kroužkování zajistí ornitolog Josef Rutterle. O doprovodný program pro děti se postará Ekoporadna Orsej. Pro účastníky budou připraveny informační materiály o ochraně ptáků. Akce je zdarma a není potřeba se na ni hlásit předem.

Krása filmového plakátu

Kdy: sobota 4. května (do 2. června)

Kde: Městské muzeum, Mimoň

Proč přijít: Výstava unikátní sbírky filmových plakátů Lukáše Verfla.

Prohlídka s císařem Ferdinandem a císařovnou Marií Annou

Kdy: sobota 4. května v 11.00, 13.00, 15.00

Kde: Státní zámek Zákupy

Proč přijít: Prohlídka okruhu "Zámek za Ferdinanda Dobrotivého" v doprovodu císaře Ferdinanda a jeho manželky císařovny Marie Anny Karolíny. Doporučuje se předem zakoupit on-line vstupenku.

Byl v České Lípě spáchán válečný zločin

Kdy: sobota 4. května od 14.00

Kde: klubovna Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa

Proč přijít: Tuto sobotu se na přednášce Radka Andonova dozvíte, zda byl v České Lípě spáchán válečný zločin. Vrátíme se do květnových dnů roku 1945. Byla to těžká doba, končila válka, v ulicích vládla revoluce, která nezná pravidla, a různí dobrodruzi brali spravedlnost do svých rukou. Kdo byl kapitán Schäfer a jeho muži, a zanechali u nás krvavé stopy? Zajímá-li vás válečná historie našeho regionu, přijďte v sobotu do klubovny muzea poslechnout si nové poznatky k možnému válečnému zločinu, volnému pokračování přednášky i knihy Rušná křižovatka dobrodruhů mezi Budyšínem a Prahou.

Máchovský podvečer

Kdy: sobota 4. května v 17.00

Kde: Sušárna chmele, Dubá

Proč přijít: Před 250 lety byl na chmelnici u Dubé spáchán zločin, který pravděpodobně inspiroval našeho největšího básníka – Karla Hynka Máchu k napsání jeho nejslavnějšího díla – Máj. Nejen o tom bude májový podvečer v historické budově sušárny chmele. O Máchovi a českém romantismu promluví Michal Charypar z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.

BanOu

Kdy: sobota 4. května ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Rockový večer s českolipskou kapelou BanOut, která vznikla teprve nedávno fúzí dvou známých kapel BanWorks a Czechout.

Neohrožený Mikeš

Kdy: neděle 5. května v 10.00

Kde: Městské divadlo, Nový Bor

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Nová pohádka v podání ochotnického spolku Nopoď Nový Bor. Inspirace dílem Boženy Němcové. Známý příběh, který byl i filmově zpracován, nám vypráví o nebojácném Mikešovi, který se vydá do světa. Na své cestě potká Bobše a společně se vydají vysvobodit ztracené princezny.

Pohádkové hity televize Věž

Kdy: neděle 5. května v 15.00

Kde: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Poutavé představení Divadla Věž, plné živě zpívaných písniček, které vás hned na začátku zaujme svou neobvyklou zápletkou. Těšte se na největší hity z pohádek O čelích medvídcích, z pohádky o kocourku Modroočkovi, na spoustu písniček od Zdeňka Svěráka, Jaroslava Uhlíře, Marka Ebena a Petra Skoumala. Uslyšíte také několik zahraniční hitů od skupin Abba, Queen a Blondie, které opatřil českými texty herec, zpěvák a textař, jež si říká "AťiBuBu". Představení je vskutku velmi originální, veselé a roztancované.

5 světů

Kdy: neděle 5. května (do 14. července)

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: V jedinečných prostorách ambitu bývalého augustiniánského kláštera se představí pětice výtvarníků a jejich rozmanité tvůrčí přístupy. Dřevo, sklo, obrazy a fotografie z 5 světů ve 4 chodbách. Přijďte obdivovat krásu a přirozenost kresby dřeva a z něj vyrobených soch malíře a dřevosochaře Zbyška Macháčka. Malířka skla s dlouholetými zkušenostmi s malbou secesních replik, zálibou v art deco či biedermeieru je Hana Hortenská, která ve vlastní tvorbě tíhne k portrétům, dekorům zvířat či přírody. Zvířecím a rostlinným motivům se věnuje také rytečka skla Zdenka Boudová, která využívá převážně techniku prorývání vrstev barevného skla. Štěpán Hortenský vás vtáhne do světa akrylové malby surrealistických obrazů s prvky geometrického op-artu. Filip Hortenský vám představí svou malbu obrazů, ke které využívá různorodé alternativní techniky a materiály. Rád objevuje svět okem fotoaparátu a tak budete mít příležitost poprvé shlédnout i jeho snímky.

Soutěž mažoretek, Zimní stadion Česká Lípa.Zdroj: archiv

S Papouškem po Českolipsku.Zdroj: archiv

Obecní a sklářská slavnost, Kunratice u Cvikova.Zdroj: archiv

Cvikovské hřmění, kynologický areál Cvikov.Zdroj: archiv

Výstava Ještědský hřbet, Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa.Zdroj: archiv