První letošní víkend nabídne v Libereckém kraji spoustu akcí. Podívejte se, kam můžete vyrazit. Nabídku najdete v článku i galerii plakátů.

Na Reprezentačním plese FC Slovan Liberec bude hrát Moondance Orchestra, tedy kapela, která doprovází i tanečníky ve StarDance. Zpívat budou Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Michal Cerman. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

LIBERECKO

Tříkrálový koncert

Kdy: pátek 5. ledna v 18.00

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Tříkrálový koncert Daniel Matejča, který vám zahraje na housle a Martina Šulce, který připojí akordeon. Zaposlouchejte se do rytmů argentinského tanga Astora Piazzoly.

Reprezentační ples FC Slovan Liberec

Kdy: sobota 6. ledna v 19.30

Kde: Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Liberec

Za kolik:790 korun

Proč přijít: Reprezentační ples bude moderovat všem dobře známý liberecký patriot a rodák – populární český herec Ladislav Hampl. Hudební produkci jistě ocení nejen fanoušci StarDance, protože k tanci a poslechu bude hrát Moondance Orchestra, tedy kapela, která doprovází i tanečníky v této populární televizní soutěži. Zpívat budou Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Michal Cerman. Tak se přijďte po svátcích a hodování na začátek roku rozhýbat ideálním pohybem – tancem.

Pohádka ze severských plání - Nevěsta bílého medvěda

Kdy: sobota 6. ledna v 15.00

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Vila Johanna Liebiega mladšího vás zve na divadelní dětské představení. Úspěšné plechové pohádky, které přivezlo v létě Divadlo Kordula do Paláce Liebieg vystřídá zimní pohádka. Vezměte své děti na zimní pohádkový příběh, ve kterém zakletého prince proměněného v medvěda zachrání statečná dcera dřevorubce. Pomohou jí strašidelní nosatci a další bytosti, ale hlavně její vytrvalá láska. Působivá kombinace drobných loutek a masek vytváří baladický příběh z dalekého severu. Děti do dvou let mají pohádku zdarma.

Chrastavská šlápota

Kdy: sobota 6. ledna v 7.30

Kde: restaurace U komína, Chrastava

Proč přijít: Tradiční zimní turistický pochod po okolí Chrastavy slaví letos již neuvěřitelných 50 let. Jste srdečně zváni k novoročnímu protažení a odhození nějakých těch vánočních kil. Start je jako již tradičně v restauraci U komína a registrace s vypouštěním na trasu probíhá od 7.30 do 9.30. Připraveny jsou letos nově dokonce čtyři tratě: 6,5, 9, 16 a 20 kilometrů, takže si vybere úplně každý. Propozice potřebné k pochodu jsou k dispozici v info centru Chrastava a na webových stránkách www.kctchrastava.proweb.cz. Nechybí zde rovněž popisy tratí s QR kódy.

Kraj ocenil žáky nejen z Liberce za výbornou reprezentaci v oblasti vzdělávání

Ježibaba Kolobajzna chce být čistotná

Kdy: neděle 7. ledna v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Interaktivní pohádka o oblíbené a „drobátko“ popletené ježibabě, která nemá ty správné hygienické návyky a rostou jí brambory za ušima. Co myslíte, podaří se jí s pomocí dětí být čistotná…?

Strašidýlko Bačkůrka aneb jak se Bačkůrka skamarádi

Kdy: neděle 7. ledna v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: S novým rokem startují nové pohádkové příběhy u Fryče, kde můžete své děti nechat zabavit každé nedělní odpoledne. Do starého hradu se nastěhuje rodina pana kastelána se dvěma malými dětmi, Cyrilem a Bětkou. Nikdo z nich však netuší, že hrad je již dávno obydlen a že strašidýlko Bačkůrka je zvyklé na svůj klid. Po sérii malých i větších nedorozumění se Bačkůrka nakonec stává přítelem dětí i jejich rodičů a je tam, kde je ho nejvíce potřeba.

Válka, která změnila Rondo

Kdy: neděle 7. ledna v 17.00

Kde: Společenský sál, Jablonné v Podještědí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Soubor Patašpička a Lusatia Consort zvou na novoroční taneční představení na motivy stejnojmenné knihy Romany Romanyšiny a Andrije Lesiva. V rámci akce se uskuteční také dobročinný bazárek pro organizaci Mary´s meals. Dobrovolné vstupné bude poukázáno ve prospěch Tříkrálové sbírky Charity ČR. Čeká vás i drobné občerstvení.

Tříkrálový koncert

Kdy: neděle 7. ledna v 18.00

Kde: kostel sv. Bonifáce, Liberec

Proč přijít: Vystoupí pražský varhaník Jaroslav Tůma. Zazní skladby autorů Josefa Segera, Josefa Myslivečka, Jan Křtitele Vaňhala, Josefa Antonína Štěpána a Jana Vojtěch Maxanta.

ČESKOLIPSKO

Tříkrálový koncert Jaroslava Svěceného

Kdy: pátek 5. ledna v 19.00

Kde: Jiráskovo diva, Česká Lípa

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Předvečer svátku Tří králů tradičně ozdobí tříkrálový koncert, kterému tentokrát budou vévodit housle. Vystoupí přední český houslový virtuóz Jaroslav Svěcený, který představí ty nejkrásnější skladby italského, německého, francouzského a českého baroka. Zazní nádherné italské housle 18. století, k cembalu usedne jedna z nejlepších současných cembalistek Jitka Navrátilová. Koncert zahájí svým vystoupením ZUŠ Česká Lípa, konkrétně Johana Švejnohová na příčnou flétnu a David Mašek jako klavírní doprovod. Na program koncertu jsou skladatelská jména jako Vivaldi, Corelli, Tartini, Bach, Händel, Leclair, Benda a další. V rámci tříkrálové sbírky Charity Česká Lípa budete mít možnost před koncertem přispět na školní svoz zdravotně znevýhodněných dětí.

Randevous

Kdy: pátek 5. ledna 2024

Kde: Malý sál ZUŠ, Česká Lípa

Proč přijít: Přátelské hudební setkání žáků ze tříd hudebního oboru, kteří si společně zakoncertují a popovídají. Toto setkání je přístupné příbuzným i veřejnosti.

FOTO, VIDEO: Ulice poběží hned od Nového roku. Štáb natáčel scény pod Ještědem

Večerní vánoční prohlídka s arcivévodou Františkem Ferdinandem d´Este

Kdy: pátek 5. a sobota 6. ledna v 18.00

kde: Státní zámek Zákupy

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Poslední možnost prohlédnout si zámek, který je vánočně vyzdoben a ukazuje způsob, jakým se slavily Vánoce v době jeho největší slávy a šlechtických majitelů. Doprovodem během večerní prohlídky se sváteční atmosférou vám bude arcivévoda František Ferdinand d´Este, který se 1. července 1900 v zákupské zámecké kapli sv. Františka z Assisi oženil se Žofií Chotkovou a o 14 let později spolu zemřeli při Sarajevském atentátu, který prakticky odstartoval 1. světovou válku.

Do muzea i v lednu

Kdy: úterý - neděle 9.00 - 17.00

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

Za kolik: 20 - 250 korun

Proč přijít: Oproti předchozím letům je českolipské muzeum otevřeno celoročně. Dalším bonusem je, že pokud přijdete na prohlídku muzea od úterý do pátku, je vstupné dobrovolné.

JABLONECKO

Tříkrálový koncert

Kdy: sobota 6. ledna ve 14.00

Kde: hrad Valdštejn

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Šňůru adventních a vánočních akcí uzavře na Valdštejnu Tříkrálový koncert smíšeného pěveckého sboru Hradecké komorní tucteto. V rámci účasti na koncertu si můžete naposledy prohlédnout vánočně vyzdobené interiéry hradu.

KVÍZ: Znáte knihy a spisovatele, kteří mají spojitost s Libereckým krajem?

The Cubes & Soundstain

Kdy: sobota 6. ledna ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Jak nejlépe přivítat rok 2024? Samozřejmě hudbou a to v legendárním jabloneckém klubu. Tamní stěny se rozezní v rytmech poctivého rocku, akordy řízných kytar a duněním basů a bicích. Tak lze stručně charakterizovat dvě liberecké kapely - Soundstain a The Cubes. Liberecké trio The Cubes hraje rock, který má smysl. Vystupuje ve složení kytara-basa-bicí a věrně se hlásí k americkému stylu grunge. Další liberecká kapela Soundstain je zaměřená zejména na vlastní hudební tvorbu. Žánrově se nebrání ničemu, nejraději však mají starý a především poctivý rock.

Tříkrálový koncert Iuventus, gaude!

Kdy: sobota 6. ledna v 18.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 170 korun

Proč přijít: Poslechněte si novoroční koncert, na němž vystoupí sbory Pueri, gaudete!, Liberi, gaudete!, Amici, gaudete! a Iuventus, gaude! Zazní také vánoční pastorální mše za doprovodu libereckého souboru Fragium 16.

Tříkrálový koncert

Kdy: neděle 7. ledna v 17.00

Kde: Kostel sv. Jakuba Většího, Železný Brod

Proč přijít: Libé tóny v podání místního železnobrodského sboru My Gospel uzavře vánoční svátky.