Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím prodlouženém víkendu vyrazit za zábavou na Liberecku. Přidáváme i tipy z okolních regionů kraje.

Novoroční výstup na Ještěd | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

LIBERECKO

Hop Trop

Kdy: čtvrtek 28. prosince v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Proč přijít: Legenda trampské hudby hrající stále v původním složení. Nebudou chybět největší hity kapely – Amazonka, Tři kříže, Jonatán, a také vodácké písničky, které vznikly spoluprací souboru se známým spisovatelem Zdeňkem Šmídem.

Vánoční prohlídky

Kdy: probíhá do 1. ledna

Kde: Zámek Sychrov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Vánočně vyzdobené interiéry zámku – stromečky, ručně foukané a malované ozdoby, dobové dárky i vůně cukroví - to vše vás čeká na zámku Sychrov během vánočních svátků. Tyto speciální vánoční prohlídky probíhají bez průvodce. Máte tak jedinečnou příležitost projít si zámek s celou rodinou i přáteli vlastním tempem. Prohlídky začínají v 10 hodin a poslední vstup do interiérů je ve 14 hodin. Tak si přijďte na zámek přiblížit Vánoce tak, jak je slavili Rohanové.

Hra, která se zvrtla

Kdy: pátek 29. prosince v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Proč přijít: Tato třeskutá komedie pracuje s velmi oblíbeným principem divadla na divadle. Děj je naprosto jednoduchý - skupina divadelních ochotníků se rozhodne nastudovat starší anglickou detektivku Vražda na horské chatě. Ocitáte se na premiéře tohoto kusu a hercům se od samého začátku pokazí vše, co se pokazit může. Zrazuje je scéna, světla, zvuk i jejich talent. Ovšem platí zde jistá úměrnost – čím méně nadání, tím více snahy dohrát celý kus až do konce. Vzniká tak celá řada nečekaných situací, které je potřeba vyřešit, ovšem, ne vždy se to daří přesně podle představ všech zúčastněných. Divák je od samého počátku, až do úplného konce zaplavováni obrovským množstvím gagů a legrace, která spolehlivě rozvibruje bránice.

Muzikantský Silvestr

Kdy: pátek 29. prosince ve 20.00

Kde: Beseda, Frýdlant

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Ti, kteří letos chtějí oslavit konec roku jinak, než ve svých domovech, jsou srdečně zváni na tradiční Muzikantský silvestr, který si letos připomíná již 52. ročník. Uskuteční se v sále restaurace Beseda a proběhne podle léty osvědčeného schématu. ZUŠ ve Frýdlantu vyšle jako předskokana formaci Swingtet pod „taktovkou“ nestora frýdlantského swingu pana Mirko Cvejna, rozšířenou o její bývalé hráče. Pak přijde ke slovu hlavní host večera - jazzové trio Bulatkin/Mathisen/Zimrig. Jako další host vystoupí Kateřina Závěrková Quartet. A jako vždy na závěr – kolektivní jam-seassion. Nebude chybět ani silvestrovské překvapení.

Ples Zoo

Kdy: sobota 30. prosince v 20.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: od 450 korun

Proč přijít: Tradiční ples v netradičním čase. Přijďte na nejen taneční trénink před Silvestrem. Téma je Archa Noemova aneb Jsme na jedné lodi. Kostýmy jsou vítány. Hrát a zpívat pro vás budou: excelentní Václav Marek Orchestra, který hraje k tanci i poslechu tu nejlepší hudbu nejen z minulého století, kapela Aura, která má v repertoáru hudbu od 50. let po současnost, na své si dále přijdou všechny generace od milovníků Beatles a Elvise až po moderní hudební scénu, úderná česko-balkánská funky smršť v podání Hitfakers slibuje směs energických hitů Jamese Browna, Boba Marleyho nebo Steveho Wondera v originálních aranžích a v neposlední řadě oblíbená liberecká rockabilly/rock´n´rollová kapela Přehmat.

Ještěd Silvestr Night

Kdy: neděle 31. prosince

Kde: Ski areál Ještěd, Liberec

Proč přijít: Možná patříte k těm, kteří si na Štědrý den zařazují do svého programu návštěvu zoo. Zkrátit si čekání na štědrovečerní večeři a nadílku dárků si samozřejmě můžete i letos, a to, jako obvykle od 9 do 14 hodin, kdy v Zoo zavírají pokladnu. Vstupné je jako každý rok dobrovolné. Najdete zde tolik potřebný klid a pohodu, protože zvířatům je úplně jedno, že je Štědrý den a potřebují péči a pozornost jako kterýkoli jiný den, proto své netrpělivé a nedočkavé děti vemte právě sem.

Novoroční výstup na Ještěd 2024

Kdy: pondělí 1. ledna v 9.00

Kde: Horní Hanychov, konečná stanice č. 3, Liberec

Proč přijít: Tradiční pochod po modré turistické značce s cílem na vrcholu Ještědu u chaty Rohanka se koná za každého počasí.

Výstava R.A.F. a Linser

Kdy: úterý 2. ledna (do 31. ledna)

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Výstava světových unikátů předválečných libereckých automobilek R.A.F. a Linser.

ČESKOLIPSKO

Vánoce na zámku

Kdy: čtvrtek 28. prosince ve 13.00

Kde: Zámek horní Libchava

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Kdo by nechtěl slavit Vánoce s princeznou? Přijďte si užít vánoční atmosféru na zámek v Horní Libchavě. Areál se otevře již ve 13 hodin, kdy začnou doprovodné programy jako je živý Betlém a stezka Putování za Ježíškem, kde si děti připomenou celý příběh kolem Ježíškova narození v dalekém Betlémě. Od 14 hodin budou probíhat pohádkové prohlídky zámku, který je vánočně vyzdoben, a v 15.15 uvidíte hlavní pohádku v kulturním sále. Otevřená bude i dětská dílna, herna a stánek s občerstvením.

Vánoce v bazilice

Kdy: čtvrtek 28. prosince v 18.00

kde: bazilika Všech Svatých, Česká Lípa

Proč přijít: Přijměte pozvání do českolipské baziliky Všech svatých, kde se rozezní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a Vánoční kantáta Luboše Fišera.

Betlém na Vodním hradě Lipý

Kdy: probíhá do 1. ledna 2024

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Proč přijít: Zavítejte v rámci adventní či vánoční procházky na nádvoří vodního hradu Lipý. Téměř po celý prosinec zde bude k vidění nový dřevěný vyřezávaný betlém v životní velikosti. Vánoční atmosféru doplní prodej svařáku a horkých nápojů v Krčmě U Šedivky.

Betlémská vánoční zahrada

Kdy: probíhá do 2. ledna 2024

Kde: Hospůdka v kolonii, Holý Vrch, Česká Lípa

Proč přijít: Krásnou vánoční náladu vám navodí návštěva betlémské vánoční zahrady, kterou pro vás vytvořil českolipský spolek Souznění a Hospůdka v kolonii. Čeká vás nejen krásný slaměný Betlém, ale také živá zvířata. Součástí akce budou výtvarné dílny pro děti.

Vánoční zámek Zákupy

Kdy: pátek 29. - neděle 31. prosince v 10.00

kde: Státní zámek Zákupy

Proč přijít: O vánočních svátcích nabízí zákupský zámek prohlídky vánočně vyzdobených interiérů včetně připomenutí toho, jak bývalí majitelé slavili Vánoce. V pátek a v sobotu vás ještě navíc od 17 hodin čekají speciální večerní prohlídky, kdy vám průvodcem po vánočně vyzdobeném zámku bude sám arcivévoda Františka Ferdinanda d´Este, který se v zákupské zámecké kapli 1. července 1900 oženil se svou snoubenkou Žofií Chotkovou, a který svou smrtí ovlivnil dějiny celého světa.

Silvestr před Silvestrem

Kdy: sobota 30. prosince ve 20.00

Kde: sál KC Sever, Cvikov

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: cvikovští si večírek na oslavu konce roku užijí již o den dříve. Hvězdou veselého večera, kterým vás provede Petr Svoboda bude komik, moderátor, ale také zpěvák – Vladimír Hron.

Lakomec

Kdy: neděle 31. prosince ve 18.00

Kde: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Silvestrovská oslava konce roku bude v českolipském divadle v režii DK Jirásek. Čeká vás představení v podobě světoznámé Moliérovy komedie vysmívající se chamtivosti, kupčení s city, marnivosti a nafoukanosti. Představení je koncipované jako divadlo na divadle.

Silvestr pro děti

Kdy: neděle 31. prosince v 16.00

Kde: Zámek Horní Libchava

Za kolik: 110/80 korun

Proč přijít: Na pohádkovém zámku si pro vás na celé odpoledne a večer až do 20 hodin bude v kulturním sále probíhat dětský večírek s princeznou, který bude plný hudby, tance, světel a kouzelné mlhy. Ve stejném čase, od 16 do 20 hodin, budou probíhat humorné prohlídky zámku, jak se na Silvestra sluší a patří. V 18.45 se můžete těšit na velkou ohňovou show zakončenou ohňostrojem. Tak přijďte s dětmi rozloučit se se starým rokem a v předstihu přivítat ten nový.

Kameničák - Silvestrovský vejšlap

Kdy: neděle 31. prosince v 8.30

Kde: Náměstí Svobody, Zákupy

Proč přijít: Tradiční pochod se letos v Zákupech koná již po desáté.

Novoroční oslavy

Kdy: pondělí 1. ledna v 16.30

Kde: náměstí Míru, Nový Bor

Proč přijít: Hlavním bodem novoročních oslav jsou na mnoha místech v zemi ohňostroje a ani v Novém Boru to nebude jiné. Čeká vás pyrotechnická show Firelovers – Megaboom. Kromě toho pro vás bude připraven tradiční novoroční starostův svařák.

JABLONECKO

Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby

Kdy: čtvrtek 28. prosince v 19.30

Kde: Kostel svatého Antonína Paduánského, Bedřichov

Proč přijít: Smíšený pěvecký sbor Janáček zve k svátečnímu provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

O Vánocích do muzea zdarma

Kdy: do 30. prosince

Kde: Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Mimořádný dárek připravilo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Po celé vánoční svátky, tedy od 22. do 30. prosince, bude pro všechny návštěvníky vstup zdarma, včetně vánočního tvoření ve středu 27. prosince. „Vezměte své návštěvy, děti a známé a přijďte se pokochat krásou do muzea. Seznamte se s anglosaskou tradicí hledání vánoční okurky, prohlédněte si více než 3 tisíce vánočních ozdob, pokochejte se krásou českého skla i nápaditostí výrobců bižuterie“, zve k návštěvě ředitelka muzea Milada Valečková. Muzeum je do konce roku otevřeno denně kromě 24. a 31. prosince, od 10 do 17 hodin.

Harrachovy trhy

Kdy: probíhá do 31. prosince

Kde: park Jana Harracha, Harrachov

Proč přijít: Na tradiční trhy na konci roku zve Městské informační centrum Harrachov. Na silvestra bude součástí trhů rovněž tradiční soutěž o nejlepší česnečku.

…A ještě trochu swingu před Silvestrem

Kdy: pátek 29. prosince ve 20.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Rozlučte se s posledními prosincovými dny tancem. Během hudebního večera zazní nejhezčí písně 30.–50. let minulého století, které potěší účastníky tanečních kurzů, milovníky hudby a swingu zvláště. Tančícím i netančícím návštěvníkům bude po celý večer dělat společnost jablonecký Orchestr Rudy Janovského se svými sólisty. Velký swingový orchestr je opět připraven zahrát nejhezčí melodie báječné swingové éry minulého století a písničky z dobových gramodesek a filmů pro pamětníky. Orchestr striktně dodržuje taneční rytmy jednotlivých skladeb, takže budou potěšeni tanečníci společenských a swingových tanců.

Vánoční Valdštejn

Kdy: pátek 29. prosince - pondělí 1. ledna

Kde: Hrad Valdštejn

Proč přijít: Ve vybrané dny si můžete užít krásně vánočně vyzdobený hrad, a to vždy od 13 hodin, s výjimkou Silvestra, kdy bude hrad přístupný již od 10 hodin. V sobotu navíc zazní vánoční koledy v úpravě Bohuslava Lédla ve variantě smyčce.

Echt!

Kdy: pátek 29. prosince ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 270 korun

Proč přijít: Koncert pražské pubrockové kapely. Někdy smutný, jindy veselý, skočný a neurvalý, stejně jako citlivý a rozjímavý, echt bigbít s Karlem Malíkem v čele.

Novoroční koncert – Vstup do roku české hudby

Kdy: úterý 2. ledna ve 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: První koncert nového roku odehraje orchestr Severočeské filharmonie Teplice pod taktovkou dirigenta Norberta Baxy. V předehře zazní duet Věrné milování z nejslavnější opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. V roce 2024 uplyne 200 let od narození tohoto hudebního velikána, a tak předehra a další jeho díla v tomto koncertu budou víc než symbolická. Dále zazní díla Josefa Suka, Antonína Dvořáka, Oskara Nedbala. Dirigent Norbert Baxa ke spolupráci pozval mladé české sólisty - sopranistku Nikol Uramovou a tenora Richarda Samka.