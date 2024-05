Přímo v Liberci můžete například vyrazit na Výstaviště Liberec. Kromě bohatého kulturního programu je pro děti přichystaný vláček uprostřed areálu, nafukovací hrady, písničky pro děti, pohádky pro menší i větší, dětské atrakce a soutěže po celý den.

Mládě orlosupa z Liberce bude létat nad horami ve španělské oblasti Maestergo

Vstupné je pro všechny zdarma. Současně s touto akcí je také zdarma vstupné po celý den i do Technického muzea pro všechny děti do věku 15 let.

Lidové sady

Program na Den dětí je také přichystaný v Lidových sadech.