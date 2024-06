Letní kino v Liberci: Lidové sady

Klubové letní kino v libereckých Lidových sadech bude letos filmy promítat v Dětském koutu. “Nemusíte se bát, děti už na hřišti nebudou, ale můžete si před začátkem promítání postavit bábovičku z písku,” zvou organizátoři na webu.

Projekce budou začínat přibližně ve 21:15, promítá se za každého počasí a musí přijít alespoň 12 diváků.

Vstupenky vyjdou na 110 korun, děti do 12 let mají vstup zdarma, domácí mazlíčky mají diváci nechat raději doma. Lístky do letního kina je možné koupit v síti eVstupenka nebo na pokladně Lidových sadů u vstupu Zoo Liberec, nebo na místě na pokladně Dětského koutku a platit se dá hotově i kartou.

Občerstvení je otevřeno vždy hodinu před začátkem promítání. V areálu jsou k dispozici toalety.

Jednou z filmových projekcí letního kina v libereckých Lidových sadech bude i kultovní český snímek Kouř.Zdroj: Lidové sady Liberec.