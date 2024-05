Spisovatele Otfrieda Preußlera se rozhodl in memoriam ocenit liberecký magistrát za přínos v oblasti kultury. Rodák z Liberce psal hlavně dětskou literaturu a inspiroval se lidovými povídkami z Jizerských hor i Krkonoš. Co o něm víte? Prověřte svoje znalosti v našem kvízu.

Otfried Preußler. | Foto: Město Liberec

Otfried Preußler se narodil v roce 1923 v Liberci a po druhé světové válce byla jeho rodina odsunuta do SRN, sám byl ale v sovětském zajetí, odkud ho propustili až v roce 1949. Za svůj život napsal celkem 32 knih, které byly přeloženy do 55 světových jazyků. Do mnoha svých příběhů zakomponoval i jizerskohorské reálie, legendy a lidové pověsti. Největší popularity u nás dosáhl Čarodějův učeň a Malá čarodějnice.

Medaili města Liberec dostal in memoriam spisovatel Otfried Preußler.Zdroj: Město Liberec

Medaili města Liberce převzala dcera laureáta Susanne Preußler-Bitsch v úterý 14. dubna z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka. Už dříve, v roce 2014, mu byla in memoriam udělena Pocta hejtmana Libereckého kraje.