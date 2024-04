Životní příběh Ivetě Bartošové, který se nesl v rytmu hitů i osobních dramat, ožívá v minisérii vysílané nyní v televizi. Na seriálu se podíleli i liberečtí tvůrci, co o něm říkají?

Princezna československého popu s nezaměnitelným hlasem, i tak se mluvilo o české zpěvačce Ivetě Bartošové, která se v druhé polovině 80. let minulého století stala zjevením na tuzemské hudební scéně a jedinečným hlasem své generace.

Život Zlaté slavice, který připomínal horskou dráhu, ukončila sebevražda. Její vzlety a pády zachycuje minisérie Iveta, která původně vznikala jen pro platformu Voyo. Jelikož TV Nova letos slaví třicáté narozeniny, rozhodla se svým divákům nadělit dárek, a tak zařadila dvě řady životopisné série do vysílání. První díl podtitulu série Málo mě znáš si odbyl premiéru poslední březnovou neděli na televizních obrazovkách.

Na minisérii se podíleli liberečtí producenti Maja Hamplová a Matěj Chlupáček z Barletta Productions. Právě oni přišli během natáčení do kontaktu se širokým okolím Ivetina života. Zpěvačku ztvárnila v sérii Anna Fialová, role Petra Sepéšiho se ujal Vojtěch Vodochodský.

Filmaři se zaměřili jednak na dětství Ivety Bartošové a její začátky se zpěvem, tak i na cestu ke slávě a její vztah se zpěvákem Petrem Sepéšim. Na první řadu navázala druhá s podtitulem Láska má je zákon, který se inspiroval stejnojmennou písní a životem Ivety Bartošové.

Pokračování série mapuje život české popové hvězdy v období 90. let minulého století, kdy zažila profesní vrchol, prožila vztah s veleúspěšným mužem, románek s hereckým kolegou, dočkala se vytouženého dítěte, vzbudila pozornost bulváru a po kariérním propadu uskutečnila velkolepý comeback. „První série byla o touze po slávě. Ta druhá je o touze po lásce a uznání. A o tom, na čem doopravdy záleží,“ přiblížil autor scénáře a režisér Michal Samir.

Tvůrci byli v kontaktu s rodinami Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla. Maminka zpěvačky se v minulosti nechala slyšet, že se díky seriálu setkala po dlouhé době se svojí dcerou. „První řada je poměrně přímočarý příběh cesty vzhůru s velkou ztrátou na konci. Druhá je komplikovanější. Iveta pořád ví, co chce, ale mění se jí priority. A to s frekvencí a intenzitou, která ji postupně láme. Možná by si s tím poradila, nebýt předmětem veřejného zájmu,“ osvětlil rozdíly mezi Ivetou v osmdesátých letech a Ivetou „zlatého věku“ let devadesátých kreativní producent Voyo Matěj Podzimek.

Druhá řada minisérie nabízí divákům více pěveckých i tanečních vystoupení, to vše v prostředí vizuálně, hudebně i společensky specifických devadesátek. „Anička si tvrdě mákla už v první sérii, ale druhá byla opravdu strašně náročná. Mnoho natáčení bylo přes noc, Anna zažívala velké množství makeupových změn. Několikrát se měnila paruka i během jednoho natáčecího dne. O choreografiích a zpěvu už ani nemluvím. Já opravdu pokaždé překvapeně koukám, že její talent nemá hranic,“ zdůraznila liberecká producentka a castingová režisérka Maja Hamplová z Barletta Productions.

V druhé řadě se objevily další postavy, které měly reálný předobraz. Rudolfa Hrušínského nejmladšího ztvárnil Oskar Hes, Karla Svobodu ztvárnil Saša Rašilov a do Karla Gotta se převtělil Ondřej Ruml. Jako rodiče Ivety se vrací Alena Mihulová a Miroslav Hanuš. „Na rozdíl od první řady byla dvojka série realizačně složitější. V devadesátých letech byla Iveta skutečně v centru dění a nás tak čekalo mnoho lokací a situací, které svou výpravností převyšovaly rámec prvních tří epizod,“ dodal liberecký producent Matěj Chlupáček.



