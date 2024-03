Liberecké science centrum slaví kulaté narozeniny a zve návštěvníky ještě do neděle na speciální program. Akce je plná objevů, interaktivních workshopů a nového filmu o vesmírné misi Voyager.

Liberecké science centrum zve na bohatý program plný zábavy, poznání, ale také balonků, které však nebudou pouhou dekorací. Zatímco iQLandia slaví deset let, tak iQPark jednou tolik. Až do konce týdne se tak mohou návštěvníci těšit na plno aktivit a zábavy, badatelských workshopů nebo na Velkou narozeninovou hru. Novinku představuje film Voyager, který vypráví dechberoucí příběh jedné z nejdůležitějších vesmírných misí v lidské historii.

„Jsme hrdí na to, že jsme součástí české vědecké a vzdělávací komunity již 20 a 10 let. Naše centrum neustále roste a rozvíjí se,“ řekl ředitel iQLAndie Václav Dostál. „Loni jsme zaznamenali rekordní návštěvnost, kdy naše provozy navštívilo 485 000 lidí. To je pro nás obrovské ocenění a motivace pokračovat dál v naší misi přiblížit vědu veřejnosti a přinášet neformální vzdělávání formou chytré zábavy,“ dodal s tím, že na zájemce čeká například interaktivní workshop Očarované balonky, vědecké experimenty či nová desková stolní hra iQLandia.

Historie obou center se začala psát před dvaceti lety, kdy bylo v září 2004 slavnostně otevřeno Muzeum zábavného poznání, první hands-on muzeum svého druhu v České republice. Toto muzeum umístěné v Liberci byl první krok, který položil základy pro budoucí rozvoj největšího science centra v České republice. V březnu 2014 se pak v Liberci otevřelo nové moderní science centrum iQLANDIA, které na šesti podlažích nabízí stovky interaktivních exponátů v deseti expozicích, programy pro veřejnost, lektorské programy pro školy, science show a mnoho dalšího. Od té doby prošla iQLandia významným rozvojem a rozšířením svých aktivit.

