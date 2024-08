Pohřeb starého pána na Hrubém Rohozci

Hrubý Rohozec připravil oblíbenou hranou noční prohlídku Pohřeb starého pána, v rámci které zve návštěvníky zpátky do 40. let 20. století, kdy na zámku žil předposlední majitel a vášnivý historik, Mikuláš DesFours-Walderode. Prohlídky v rámci programu Hradozámecké noci odcházejí každých 20 minut v čase od 20 do 23 hodin.

Hradozámecká noc 2024 na zámku Hrubý Rohozec Otevírací doba: od 20 do 23 hodin

Vstupné: 200 korun

Vstupenky je nutné si rezervovat na telefonu +420 481 321 012.

Podrobnosti zde.

close info Zdroj: Krajský úřad LK zoom_in Hrubý Rohozec