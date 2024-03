V minulosti tam vypsali výběrové řízení na provozovatele hospody, do něj se přihlásili dva zájemci a zvítězil tým Jana Havelky z Podještědí, který je spolumajitelem Hospody U Kryštofa. Ta sídlí ve stejné obecní budově jako muzeum betlémů a první návštěvníky přivítá právě na Zelený čtvrtek.

„Vize Jana Havelky a jeho týmu se shodovala s očekáváním zastupitelstva. Pokud v obci chybí hospoda, je to velký problém a ta minulá v posledních letech moc nefungovala. Nyní se těšíme na stylovou hospodu s příjemným prostředím, kde se bude dobře vařit. Výjimečná a jedinečná hospoda, do které se budou nejen turisté rádi vracet. To je základní filozofie,“ řekla Deníku starostka Kryštofova Údolí Jana Blažková.