Měl by Hitler šanci uspět se svými názory v současnosti? Autor divadelní hry Už je tady zas! nechal historickou postavu po sedmdesáti letech oživnout na divadelních prknech a chytře si pohrál s myšlenkou, jak by se mohl člověk jeho ražení prosadit v dnešní době.

Už je tady zas! | Video: Divadlo F. X. Šaldy

Divadelní hra na motivy knihy Timura Vermese, která se stala velkým hitem hned po první prezentaci na veletrhu ve Frankfurtu v roce 2012, nabízí originální pohled na mechanismy moci. Hitler se po prvotním a zcela pochopitelném šoku rychle rozkoukává a stává se, díky svým pomateným, ale konsistentním názorům, hvězdou šoubyznysu a později i politiky. Jistý odpor proti jeho ideám tu sice je, ale jen nepatrný, a náš antihrdina ho díky svému šarmu a mistrné rétorice poměrně lehce překoná.

Krátká a zjednodušená sdělení německému národu se začínají dostávat posluchačům pod kůži a rozjíždí se mechanismus, který lidstvo již mnohokrát zažilo a nebezpečně podcenilo. Měl by v současnosti šanci uspět se svými názory? Pokud se vám zdá, že odpověď by měla být jednoznačně záporná, pak se nenechte mýlit.

„Je to každopádně výzva, pohybujeme se na hraně ostré grotesky. Hitler pronáší naprosté nehoráznosti a jeho okolí se mu přitom lehkomyslně směje. A zároveň apelu proti populismu, který by z toho ale neměl trčet jako transparent. Pro mě je celá hra metaforou toho, jak si extrémní rasistické a politické postoje dokáží v informační bouři, která kolem nás denně zuří, najít ty správné komunikační kanály a upoutat pozornost,“ řekl režisér Zdeněk Bartoš.

Autor příběhu ukazuje, jak snadno lze populistické teze díky důmyslné mediální kampani zasadit do hlav přijímajícího davu a tam je nechat úspěšně rozrůstat. Poukazuje na velká nebezpečí, která číhají na současnou západoevropskou společnost. Upozorňuje na to, jak může být demokracie naprosto bezbranná vůči demagogům nejhrubšího zrna, jejichž hlavní hnací silou je bezskrupulózní touha po úspěchu. Že se jedná o problém, který se nás bytostně týká, není snad ani potřeba zdůrazňovat.

„Základem komediálnosti naší inscenace je konfrontace Hitlera s dnešní dobou. Přestože všechno, co tento antihrdina říká, odpovídá jeho nacistickým představám, dnešní Němci jej považují za provokatéra a komika. Vtip je ovšem v tom, že on sám si ani na okamžik nepřipustí, že by ho někdo mohl nebrat vážně,“ myslí si dramaturg představení Jiří Janků.

Kniha byla záhy přeložena do češtiny pod názvem Už je tady zas! a premiéru její dramatizace nyní připravil činoherní soubor DFXŠ v režii Zdeňka Bartoše, uměleckého šéfa Západočeského divadla v Chebu.

Původní knižní předloha se v roce 2015 dočkala v Německu poměrně úspěšného filmového zpracování v režii Davida Wnendta. O první české divadelní provedení se pak postaral režisér a dramatizátor Matěj Balcar, který hru uvedl v roce 2017 v Divadle Na Jezerce. Jeho úpravu, doplněnou o pár pasáží přímo z knihy, jsme použili i pro naši inscenaci. V hlavní roli se libereckým divákům představí Zdeněk Kupka.