/FOTO, VIDEO/ Kdo si hraje, nezlobí. Proto jsme si pro vás připravili další hádanku, která ověří, jak moc znáte své okolí. Hlasovat můžete v nevýherní anketě na konci článku.

Jak se jmenuje areál zachycený na videu? | Video: Jiří Louda

A nesmí chybět ani nápověda. Celý pozemek má přibližně 6 000 metrů čtverečních a skládá se z devíti budov. Areál strádal více než patnáct let a obnova je v plném proudu. Historie tohoto podniku sahá do roku 1857, v roce 1925 došlo k dalšímu rozšíření o přístavbu pětipodlažní budovy a o čtyři roky později vznikla nová budova. Po osvobození přešel podnik do národní správy sociálně demokratického poslance Josefa Veverky. Po únorovému převratu došlo ke znárodnění. Přes deset let zde způsobilo učiliště. Po listopadu 1989 se mamutí podnik rozpadl. Zdejší závod se osamostatnil a byl privatizován na firmu s výhradně českým kapitálem.