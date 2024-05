Jizerka, Bílý Štolpich, Jedlová či Josefův důl představují krátký výčet oblíbených míst, které se nacházejí v Jizerských horách. Ty skrývají další kouzla přírody, které budou už počtrnácté odhalovat svým objektivem amatérští fotografové. Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody hledá nejkrásnější snímky Jizerských hor, ze kterých sestaví benefiční kalendář.

Barevné ráno. | Foto: Jaroslav Moravec

Zájemci mohou do oblíbené fotosoutěže poslat až čtyři snímky tohoto pohoří a to nejpozději do pátku 7. června. Odborná porota z nich následně vybere širší kolekci, která se představí na putovní výstavě a ze třinácti nejlepších snímků vydá nadace benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2025. Autoři takto oceněných snímků obdrží ceny od společnosti Canon i od samotné nadace.

„Fotosoutěž už k nám neodmyslitelně patří a každý rok se moc těším na nové snímky tohoto krásného pohoří. Samotný kalendář si našel už řadu svých příznivců a mě velmi těší, že jeho nákupem lidé přispívají na projekty pomáhající přírodě,“ sdělil ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Ondřej Petrovský s tím, že fotografie je potřebné zaslat na email info@nadaceivanadejmala.cz a zároveň vyvolané poštou nebo předat osobně na adresu Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3.

Snímky by měly mít délku delší strany minimálně 28 cm a snímky na výšku budou sice hodnoceny, ale nemohou se dostat do kalendáře, volte tedy raději formát na šířku. Každým rokem se sejde kolem 200 snímků od přibližně 50 autorů včetně zahraničních. Celkově se tak sešlo již 2 502 fotografií Jizerských hor ze všech možných pohledů na ně. „Každoročně se nám scházejí snímky známých magických míst Jizerek, ale často ze zcela netradičních úhlů či nové perspektivy. Ale vždy mě dokáží překvapit i zcela nové lokality, které fotografové objeví. Jizerky nabízejí opravdu hodně kontrastů na malém území a tím jsou jedinečné“, pochvaluje si Petrovský.

Loni se náklad benefičního kalendáře vyšplhal na rekordních 2 300 výtisků a vyprodal se ještě před Vánoci. Od počátku fotosoutěže jich nadace nechala vytisknout 19 900 a mezi lidmi i firmami je o něj vždy značný zájem. Výtěžek z jejich prodeje věnujeme na projekty pomáhající přírodě, v letošním roce konkrétně na výsadby druhově rozmanitých lesů. V minulosti už peníze pomohly s výsadbou desítek tisíc sazenic původních stromků do Jizerských hor i jejich okolí, s obnovou návštěvnické infrastruktury, či záchranou rašeliniště v nejcennější části Jizerských hor. „Snažíme se Jizerské hory ukázat v tom nejlepším světle, aby si lidé těchto cenných přírodních lokalit více vážili a dbali na jejich ochranu,“ osvětlil ředitel pořádající nadace.

Do výstavní kolekce se dostane nad rámec hodnocení odbornou porotou i jeden snímek, který vybere široká veřejnost v průběhu internetového hlasování, které bude probíhat po celou dobu letních prázdnin na stránkách Libereckého deníku, který je mediálním partnerem od počátku soutěže. Krom oceněných vítězů obdrží každý soutěžící jako poděkování jeden výtisk kalendáře a vyhlášení výsledků s vernisáží proběhne v září tohoto roku v Centru Babylon Liberec. „Každým rokem nás nadšení fotografové Jizerských hor provedou krajinou skalních vyhlídek, křivolakých cest, hlubokých údolí, zurčivých potoků a tajemných rašelinišť. A já se jejich snímky nechávám pohořím rád provázet a radovat se z toho všeho krásného, co nabízejí,“ uzavřel Ondřej Petrovský.

