V liberecké botanické zahradě na konci září ožije venkovní expozice pestrými dýněmi a patizony, které se utkají v soutěži O nejpodivější tykev. Milovníci zahradničení mají možnost přihlásit své nezvyklé výpěstky a vystavit je v tomto jedinečném prostředí.

Soutěžní tykve bude možné zavézt do zahrady 19. a 20. září vjezdem z Purkyňovy ulice od 8 do 18 hodin. Výstava se uskuteční od 24. do 29. září ve venkovní části botanické zahrady. Akce proběhne od 24. do 29. září a vítězi rozhodnou přímo návštěvníci zahrady.

„Oceňuji, že kolegové z botanické zahrady připravují nejrůznější akce pro veřejnost a lidí tuto iniciativu vítají a akce navštěvují. Je to jeden z důvodů, proč návštěvnost v zahradě roste a nepochybně tak zahrada získává nové příznivce, kteří si přijdou prohlédnout krásné expozice vícekrát do roka,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu.

V říjnu výstavu dýní vystřídá expozice hub z okolí Liberce. Zájemci o mykologii mohou navštívit poradnu pro houbaře a rodiče s dětmi čeká naučná stezka Poklady lesa s výtvarnými soutěžemi na houbové téma.

