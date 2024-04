Sezónní soutěž pro cestovatele s názvem Cestovatelský fotodeník začala v pondělí 1. dubna a potrvá do konce srpna. Nejpilnější turisté v ní můžou vyhrát cenu v hodnotě až 10 tisíc korun. Na seznamu míst k vyfocení je víc než dva tisíce položek, z Liberecka mezi ně patří čtyři místa v Hrádku nad Nisou a jedenáct památek v Jablonném v Podještědí.

Kostel sv. Bartoloměje. | Foto: Cestovatelský fotodeník (autor: Trogles)

Pro všechny, kteří rádi cestují a fotí připravilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska sezónní soutěž Cestovatelský fotodeník. Stačí se zaregistrovat, stáhnout si aplikaci a začít fotit místa ze seznamu po celé České republice. Tři nejaktivnější soutěžící odmění organizátoři poukazy na ubytování v členských městech v hodnotách 10, 7 a 5 tisíc korun. Vyhodnocení budou také krajští vítězové, ceny tedy obdrží i soutěžící, kteří nasbírají nejvíc bodů ve svém kraji.

Principem soutěže je, aby účastníci cestovali po České republice a navštívili co nejvíce památek, které jsou do projektu začleněné. Celý seznam je zveřejněný na webu tady. na Liberecku jsou zapojená hned dvě města, a to Jablonné v Podještědí a Hrádek nad Nisou. Na seznamu tak najdete třeba bartolomějský kostel, nedalekou faru nebo Schubertovu vilu ve Václavské ulici v Hrádku. V Jablonném je to pak Zdislavina studánka, Jarischův kříž, Morový sloup Krista Salvátora a sedm dalších.

Soutěž začala v pondělí 1. dubna a potrvá až do konce letošního srpna. “Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví dne 7. září 2024 v Klášterci nad Ohří,” uvádí organizátoři na oficiálním webu.

Abyste se mohli soutěže zúčastnit, je potřeba si stáhnout do telefonu aplikaci Cestovatelský fotodeník a zaregistrovat se. “Aplikace Cestovatelský fotodeník umožní vyfotografovat památku v momentě, kdy se k ní soutěžící přiblíží na vzdálenost minimálně 100 metrů,” píše se v pravidlech. Za každou fotku, respektive památku získá soutěžící jeden bod.