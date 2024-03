Jejich příchod se neobejde bez radostného vítání. Řeč není o celebritách, ale čápech, kteří se vrací do regionu a osidlují dosud prázdná hnízda na vysokých komínech, sloupech elektrického vedení či střechách.

Čáp ve Frýdlantu. | Foto: Město Frýdlant

Mimořádně teplý únor a slunečné březnové dny uspíšily návrat některých ptačích druhů, čápy bílé nevyjímaje. Česká společnost ornitologická (ČSO) aktuálně ví o více než 80 obsazených hnízdech čápů a očekává, že blížící se teplé a slunečné počasí jejich přílet ještě urychlí. „Čápi, kteří hnízdí na západě Česka, se tradičně vracejí nejdříve. Jde zejména o ptáky, kteří migrují takzvanou západní tahovou cestou a mnohdy zimují v jihozápadní Evropě či Německu, takže to pak mají na hnízda blíž než ti, kteří využívají východní tahovou cestu přes Turecko až do jižní Afriky. Jejich přílet očekáváme v průběhu března a dubna,“ sdělila Gabriela Dobruská, která v ČSO koordinuje program Čapí hnízda.

Z příletu čápů bílých se tak například už radují frýdlantští občané. Sem se tito ptáci vrátili po sedmi měsících a usadili se v hnízdě na bývalé „Traktorce“ ve Frýdlantu. Jejich život a hnízdění mohou letos zájemci poprvé sledovat díky kameře umístěné nad hnízdem živě a on-line zde.

Ze Smržovky se poprvé v Česku poběží raritní závod se psy Dogaining

„Nápad, že bychom mohli i my ve Frýdlantu sledovat hnízdění našich čápů online, jsem v hlavě nosil už nějakou dobu. Letos se ho podařilo zrealizovat, a tak teď můžeme do čapího hnízda na komíně bývalé „Traktorky“ nahlížet díky nepřetržitému snímání kdykoli. Kameru jsme instalovali už 20. února, kvůli mimořádně teplému únoru jsme se obávali, že by se mohli čápi vrátit dříve než v předchozích letech,“ upřesnil frýdlantský místostarosta Jiří Stodůlka. Frýdlantský pár čápů bílých odchoval v předchozích pěti letech v průměru tři mláďata ročně.

Nedávno se z teplých krajů vrátil první čáp i do Nového Města pod Smrkem a dnes, tedy ve středu 27. března, ho doplnil druhý. Čápi zde mají hnízdo na komíně v areálu stavebnin. „Máme na něj nasměrovanou kameru, která snímá hnízdo a občané tak vidí on-line aktuální dění,“ informoval starosta Petr Černica s tím, že zatím nemuseli přistoupit k nějakým úpravám hnízda. Loni tu čapí pár vyvedl tři mláďata.

Z ptačího návštěvníka se radují už i například v Chotyni, kam se vrací přibližně už deset let a za tu dobu zde čapí pár vyvedl přibližně deset mladých. Čápi patří neodmyslitelně i k Jablonnému v Podještědí. „Minulý víkend jsme mohli poprvé spatřit jednoho našeho čápa na pivovarském komíně. Ten pak přelétl i na pilský komín. Budeme doufat, že se nebude opakovat loňská situace s boji o hnízdo,“ podotkl starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl. Čápi letos přiletěli o něco dříve, takže kamera ještě není spuštěna, ale pracují na tom, aby ji co nejdříve spustili.

Psovod s fenkou Origami z Tanvaldu létali vrtulníkem po Tatrách, byli na cvičení

Letos opět po deseti letech probíhá navíc 8. mezinárodní sčítání čápů bílých, které má za cíl zjistit, jak se čápům daří v jednotlivých státech celého jejich hnízdního areálu. „Díky unikátním datům od mnoha dobrovolníků v programu Čapí hnízda víme, že populace čápů bílých v Česku je stabilní. Ale bude velmi zajímavé zjistit, jak jsou na tom čápi v jiných státech, kde každoroční sledování čápů systematicky neprobíhá,“ osvětlila Dobruská.

Do hledáčku ornitologů se letos ovšem nedostává pouze čáp bílý, ale i čáp černý, u něhož po deseti letech probíhá 4. celostátní sčítání. „Zatímco tomu bílému ruch v těsném okolí hnízda nevadí, čáp černý je na něj citlivý a dává přednost tichu a klidu rozlehlých lesů. Rušení v blízkosti hnízda může zmařit celé hnízdění,” doplnila koordinátorka programu Čapí hnízda. Při pozorování je důležité zaznamenat nejen místo pozorování, ale i přesné datum a čas, a také zmínku, zda se na daném místě zdržuje opakovaně nebo často létává určitým směrem.

Mohlo by vás zajímat: Z Prahy pod Ještěd na rok. Historická souprava bude brázdit liberecké koleje