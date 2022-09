Liberec – statutární město

„Bohužel údržba dříve neprobíhala tak, jak měla. My se teď snažíme udržet bazén v provozu, aby vydržel třeba ještě rok a návštěvníci mohli bez obav areál navštěvovat,“ uvedl ředitel městské společnosti Bazén Liberec Leoš Borkovec. Provozovatel celou stavbu monitoruje, opravil a stále opravuje řadu věcí. „Bazén je bezpečný, splňuje všechny normy, prochází kladně všemi měřeními,“ poznamenal Borkovec.

Nyní mají v plánu pustit se do větších záchranných akcí, na které dostali od města příspěvek 16 milionů korun. Finance poputují například na opravu klempířských prvků vnějšího pláště střechy, kontrolu usazení skleněné výplně venkovního pláště padesátimetrového bazénu, opravu automatické regulace chloru pětadvacetimetrového bazénu, izolaci vířivek, dezinfekci a desinsekci rozvodu vzduchotechniky, vyměněny budou i jednotky vzduchotechniky a mnoho dalších dílčích oprav v rámci údržby objektu a technologie. V plánu je oprava a přeložení venkovní dlažby u louky.

„Energeticky je provoz velmi náročný a máme ohromné tepelné ztráty. I z tohoto důvodu je potřeba bazén kompletně zrekonstruovat, zaizolovat střechu i okna. Energie jsou v současnosti velmi drahé a s každým dalším zdražením utíkají peníze,“ popsal Borkovec.

Opravit málo, hodně, nebo zbourat?

V objektu jsou tři bazény, jeden z nich je padesátimetrový, dva tobogany, vířivky, velká a malá skluzavka, Kneippův chodník, sauny a další atrakce. „Chodíme do bazénu s dětmi hlavně kvůli atrakcím a je škoda, že část, zejména divoká řeka, je už dlouho zavřená. Také mi vadí, že některé části jsou už dost opotřebované anebo i zrezivělé, třeba když se člověk rozhlédne po zdech u dětského bazénku s klouzačkou,“ komentovala stav Liberečanka Martina.

Rozsáhlá rekonstrukce je potřebná a diskutuje se o ní nejméně pět let. Projektovou dokumentaci na rekonstrukci by mělo mít město k dispozici v září. Samotná obnova začne nejdřív za rok, ale konečné rozhodnutí, zda se opravdu do ní půjde, bude mít až nové vedení města Liberce. Současní zastupitelé jsou v názorech na opravu nejednotní. Jedni jsou pro kompletní rekonstrukci bazénu, další by raději šli cestou postupných oprav a zaznívají i hlasy pro stavbu úplně nového plaveckého areálu.

„Velká rekonstrukce je nutná, některé věci jsou dožilé nebo dožívají, například rozvody a vzduchotechnika. Druhý a zásadnější důvod je energetická náročnost provozu, izolace střechy či oken už dávno neplní funkci,“ podotkl ředitel bazénu. V rámci renovace by došlo k vylepšení bazénu. Například se počítá se zvýšením dnes nedostatečné kapacity skříněk, což umožní úprava šaten.

Architekt Švancer začal pracovat na projektu stavby bazénu už v 60. letech minulého století, to, že se postavil až o dvacet let později, zřejmě bylo kvůli nedostatku peněz. Dodnes se zachovala i většina interiéru nebo jeho prvků, třeba typická červená mozaika, která je i na lavičkách na sluneční louce. Hodně věcí je vyrobených na míru stavbě, původní jsou třeba typické lavice a obklady ve vstupní hale bazénu.

Komentář: Proč právě liberecký bazén?



Tématem městského bazénu v Liberci se před volbami ohánějí snad všechny kandidující strany a hnutí. A ono se ani není čemu divit, protože městský bazén a jeho stav se řeší už pěknou dobu a bez většího výsledku. A tak zatímco se všichni dohadují o tom, co s ním, dál vesele nebo spíš smutně okorává. Chvályhodné je rozhodně úsilí jeho stávajícího provozovatele o zachování provozu, snaha zalepovat, co se dá, a udržovat ho v chodu tak, aby sem mohli Liberečné chodit plavat a cachtat se ve vířivkách a děti mohly navštěvovat plavecké kurzy a kurzy pro školáky. Ale nic není věčné. Před nějakým časem jsem měla možnost nahlédnout do útrob bazénu, kam oko běžného návštěvníka nevidí a nebyl to zrovna veselý pohled. Technologie, zázemí a věci skryté zoufale potřebují kompletní výměnu a nějaké látání jim rozhodně nepomůže.



Blanka FreiwilligováZdroj: Archiv autoraDalo by se říci, proč tolik rámusu kvůli bazénu? Zbytné věci, chtělo by se říci. No „bóže“, tak nebude mít Liberec bazén. Cachtat se můžete jet k sousedům do Jablonce nebo do akvaparku v Babylonu. Liberec je krajské město, bazén by to chtělo. V akvaparku v jeskyních těžko uspořádáte plavecký kurz pro děti nebo sportovní klání. A cestovat do okolních měst taky není úplně nejlepší nápad. Myslím, že je na čase, aby se něco dělo. Když už nechalo v minulých letech město totálně zdevastovat zbývající bazény, které by nyní mohly být alternativou. Ale to se těžko stane, když jsou zpustlé a nefunkční. A tak doufejme, že všechny ty návrhy a dohady, které se objevují před volbami, po volbách, až bude nové zastupitelstvo, konečně nabydou konkrétní směr a s libereckým bazénem se začne něco dít a dočká se komplexní obnovy. Peněz to bude stát hodně, ale pokud se nebudou vyhazovat za zbytečné ptákoviny, a že by se jich taky dost našlo, podaří se bazén proměnit na pěkné plavecké centrum hodné krajského města. Doufejme.