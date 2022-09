Zdroj: Archiv osobnostiŠárka Prachařová, lídryně ANO 2011

Především by mělo jít o efektivní rekonstrukci pro naplnění hlavního účelu funkce bazénu, a ne jít cestou nákladné repliky, kterou prosazuje architekt. Ano, je to na obrázku krásné, ale rekonstrukci to ještě více prodražuje, i tak to bude finančně velmi nákladné a každá úspora se počítá. Prověřovala se i možnost postupné rekonstrukce, ale ta dle odborníků není dobrou cestou. Nové vedení města bude muset také prověřit dotační možnosti.