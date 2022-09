Podle výsledků jsou sice lidé se současnou podobou Bergerova náměstí spokojení, objevuje se však několik ale. Obci schází obecní dům či jakýkoli jiný prostor, ve které by se mohli pořádat společenské akce, od plesů, přes dětské karnevaly, setkání různých organizací nebo výstavy a podobně. Podle hlasující by měl stát dům se společenských sálem ideálně vedle kostela místo autobusové a uzavřít tak vlastně náměstí.

Ptali jsme se politiků: Co by pomohlo ke zlepšení kulturního života ve Stráži?

Dalším přání místních je mít také knihovnu s čítárnou ve větších prostorách anebo náměstí více zazeleněné a doplněné truhlíky s květinami či chodníčky. S tím souvisí i to, že by lidé přáli aby nebylo náměstí průjezdné pro auta dokola a také aby zde nemohly vozy parkovat. Aby se strážské náměstí skutečně stalo náměstím v centru se vším všudy.

Mohli také navrhnout, co by bylo podle nich hezkým doplněním náměstí. Hovoří o tom třeba místní obyvatelka paní Marcela: „Mě by se moc líbilo, kdyby na náměstí postavili nějaký vodní prvek, třeba kašnu. Byla by hezká na pohled a v létě osvěžila, naopak si myslím, že by neměly být dětské herní prvky. To na náměstí nepatří, ty by se daly postavit třeba vedle školky.“

Obec Stráž nad Nisou, zahrnující vesnice Stráž nad Nisou a Svárov, leží na soutoku Lužické Nisy a Černé Nisy v okrese Liberec. V roce 1976 byla obec administrativně sloučena s okresním městem pod názvem Liberec 26. Ovšem krátce po revoluci v roce 1989 proběhlo místní referendum, na němž si obyvatelé odhlasovali obnovení samostatnosti. Žije zde necelých 2 400 obyvatel.

Vodní prvek či zmíněnu kašnu si přejí i lidé podle výsledků ankety, byli by také pro nějaký umělecký prvek, ale ruku v ruce s tím mají obavy, aby se nestal terčem vandalů. Většina hlasujících se pak přiklonila k zachování klasicistního stylu budov před modernou.

Anketa navazovala na prezentaci studentských projektů na výstavbu zmíněného obecního domu. Představeny byly čtyři. Zda se některých z nich anebo úplně jiný dočká realizace už záleží na nově zvolených zastupitelích, kteří vzejdou z podzimních komunálních voleb.

Lidé ve Stráži nad Nisou mají ještě jedno přání související s životem ve městě, přáli by si mít bankomat. I to je výzva, která je již nějaký čas ve Stráži na pořadu dne.

Stráž by si zasloužila dotáhnout proměnu náměstí do konce



Blanka FreiwilligováZdroj: Archiv autoraSmutně, tak vypadá náměstí ve Stráži nad Nisou. Kromě předzahrádek místní restaurace a cukrárny se tady krčí jen pár laviček a roste několik stromů. Jinak tady nic jiného není, akorát kolem dokola silnice, po které projíždějí auta sem a tam. Náměstí, které je náměstím vlastně jen tak na půl. Přitom podle všeho by si lidé přáli mít tady příjemné místo k posezení u kávy, s výhledem na věž kostela a bez aut, ať zaparkovaných ve výhledu nebo projíždějících po přilehlé silnici.



O proměně centra, stavbě obecního domu nebo dalších veřejných míst se ve Stráži hovoří už docela dlouho. Lidí se sem stěhuje čím dál víc, přece jen jde o oblíbenou lokalitu v blízkosti Liberce, ale bohužel, k neprospěchu Stráže, nově přistěhovalí berou městečko spíše jak místo kde se doma vyspí, ale za zábavou nebo na kafe si zajedou do blízkého Liberce. Bohužel. Přitom by se Stráž mohla inspirovat třeba ve Vratislavicích nad Nisou, kde roste jeden veřejný objekt za druhým a nejenom, že se místní drží doma a utrácí tady své peníze, ale přijíždí sem i lidé z okolí.



Projektů už viděli Strážané dost a diskuzí se vedlo nepočítaně. Vypadá to, že by si městečko konečně zasloužilo něco dotáhnout do konce. Ať už vylepšení náměstí nebo stavbu obecního domu nebo vytvoření přívětivější knihovny či nového areálu s dětskými prvky. Tak snad se mezi vítězi letošních voleb nějaký ten „dotahovač“ najde, ať už jeden nebo více a bude to ku prospěchu Stráže a ta se dočká něčeho nového.