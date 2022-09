Přibližně ve stejné době, kdy utlumovala Textilana činnost a otevřely se státní hranice, začala v Novém Městě pod Smrkem vzrůstat kriminalita.

Zejména proto, že příhraniční město u hor nabízí tolik možností a cest k pašování kradených aut mezi Českem a Polskem, k distribuci drog mezi oběma státy a k přesunu nekalých živlů všech možných typů mezi oběma zeměmi. Hranice je velká, často v lesích a cesty mnohdy schované.

Šok pro místní

Nepříjemným překvapením pro místní tak byla zpráva z první poloviny letošního roku o tom, že dojde ke sloučení zdejšího obvodního oddělení Policie ČR s oddělením v Hejnicích. Obě oddělení mají jedno vedení a policisté mají pendlovat po obvodu obou měst. Ač přijel do Libereckého kraje uklidňovat situaci i policejní prezident s tím, že jde teprve o zkoušku a vyhodnotí se, místní tomu moc nevěří.

„Všichni víme, jak to u nás vypadá. Poláci tady jezdí závody přes hranice, každý někdy nějakého viděl. Drogy se objevují všude a neustále někde čtu, že tu v okolí rozprášili pěstírnu marihuany nebo chytili dealery. Nepřijde mi jako dobrý nápad zmenšit zrovna u nás počet policistů,“ obává se místní obyvatelka Martina.

Bezpečnost a slučování policejních oddělení, co si myslí politici v Novém Městě?

Protestní dopisy píšou na vedení policie i starostové či zastupitelé. S interpelací na ministra vnitra se připojil i poslanec Radovan Vích, který má k Novém Městu pod Smrkem blízko, neboť zde trávil dětství. Slučování oddělení považuje doslova za hazard s lidskými životy, zdravím a majetkem lidí.

„V této souvislosti se na mne obrací celá řada občanů Libereckého kraje s obavami, že v důsledku snižování počtu služeben a policistů v přímém výkonu služby v místě jejich trvalého bydliště dochází k ohrožení jejich bezpečnosti,“ uvedl poslanec Vích. Ve své interpelaci uvedl i několik konkrétních případů ze začátku srpna, které podle něj jednoznačně poukazovaly na zhoršení doby dojezdu policie, a to o desítky minut. Upozornil, stejně jako další protestující, také na skutečnost, že v okamžiku, kdy některý z policistů onemocní nebo pojede třeba na školení, ocitne se Novoměstsko i Hejnicko bez dostupné policie. Místní se zlobí, že policie tvrdí, že vše projednala s dotčenými samosprávami, ale podle všeho se tak nestalo.

Prý o tom nevěděli

Potvrzuje to i hejnický starosta Jaroslav Demčák. „Přes všechna ujištění představitelů krajského vedení policie nebo centrálního vedení z prezídia je totiž největší ostudou, že není absolutně pravda, že by avizované kroky „optimalizace“ byly projednány a seznámeny s jednotlivými představiteli dotčených měst, neboť s Hejnicemi nejednal vůbec nikdo,“ reagoval Demčák.

Ministr vnitra Vít Rakušan na interpelaci z Liberecka odpověděl a více méně zopakoval to samé, co tvrdí vedení policie. „Je zřejmé, že optimalizace základních útvarů Policie ČR může u představitelů samospráv vyvolat obavy, nicméně právě s tímto vědomím vždy dbáme na důslednou komunikaci této záležitosti se starosty obcí, která vždy samotnému záměru realizace předchází. Nejinak tomu bylo i v případě Libereckého kraje,“ odpověděl ministr a zdůraznil, že nedochází k žádnému rušení oddělení a že jejich počet zůstává neměnný.

V příhraničí se zlobí. Nerušte nám policii, pomoci se pak už nedočkáme

Nicméně obavy neskrývá ani vedení města. „Nechceme, aby to zašlo tak daleko, že zdejší obvodní oddělení zruší,“ varoval místostarosta Nového Města pod Smrkem Jaromír Pelant.

Jak celá situace dopadne, není zatím jasné. Nemalé procento starostů dotčených obcí Frýdlantska i Chrastavska, kterých se má optimalizace dotknout, tvrdí, že s nimi nikdo o změnách nehovořil. Každopádně téma bezpečnosti i slučování zůstává v Novém Městě pod Smrkem zásadním a rozhodně promluví i do výsledku voleb. Nikdo ze zdejších lidí nechce žít ve strachu.

Proč jsme vybrali Nové Město pod Smrkem?

Jestli je něco opravdu v příhraničních oblastech důležité, je to bezpečnost. O Novém Městě pod Smrkem to platí zvlášť. Všichni v regionu vědí, že tudy vedou trasy pašeráků, historky zdejších obyvatel i třeba policistů, kteří tu kdy sloužili, jsou rozhodně výmluvné. A nechoďme kolem horké kaše. Nové Město je sice krásné svou historií a architekturou, ale když tam přijedete, nijak zvlášť vábně nepůsobí. Večerka asijských majitelů na každém rohu, pokud před ní není lavička, na které vysedávají podivné osoby s lahváčem. Alespoň v ní nakupují a pak se plouží po okolí. Jen co tam zaparkujete, už vás okukují zvláštní lidé. Možná jsem přecitlivělá, ale moc dobře to na mě nepůsobí, a to do Nového Města nepravidelně jezdívám už řadu let. Asi je to i tím, že zde žije poměrně dost sociálně slabších lidí s existenčními problémy zatížených exekucemi.

Co je ale působivé, jsou třeba v okrajích upravené domky a zahrady zdejších starousedlíků, které svědčí o tom, že tady lidé žijí rádi a chtějí mít své město pěkné a bezpečné. A to zatím podle všeho policejní reforma obnášející i slučování oddělení úplně nepřináší. Svědčí o tom příběhy, kterými argumentují protestující politici jako zástupci svých obyvatel. Ono se v praxi ukáže, jak moc je slučování oddělení dobré. Jen doufejme, že mezitím nezběhnou zbývající policisté z těchto dotčených oblastí a nebude se spíš řešit, kde za ně sehnat náhradu. Jak známo, do ozbrojených složek se úplně lidé nehrnou. Hodně bude záležet i na aktivitě nového vedení města. Na něm bude, aby na policii dostatečně tlačilo a bezpečnost ve městě uchránilo.