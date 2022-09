Stráž nad Nisou je obcí, která se po revoluci odtrhla od Liberce a osamostatnila se. Zdejší lidé si svoji samostatnosti velmi cení a přivítali by, kdyby se ve Stráži více rozvíjel společenský život.

Stráž nad Nisou. Bergerovo náměstí. | Foto: Deník/Freiwilligová Blanka

Pomoci by tomu mohl obecní dům, kde by se konaly zábavy, plesy a našly zázemí různé organizace nebo tam mohlo být kino. Co byste uvítali ve Stráži vy?