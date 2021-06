Rozebírá také předvolební kampaň. Politici totiž nezřídka využívají náchylnost některých lidí k dezinformacím v politickém boji. Andrej Babiš třeba vsadil na líčení Pirátů jako vítačů migrantů, které chtějí nastěhovat lidem do bytů. Může to ovlivnit výsledek voleb?

„Může. Kdybych byl stratég hnutí ANO, řekl bych vám, že jsem to dobře vymyslel. Útok není veden na voliče Pirátů, ale jejich koaličního partnera Starosty a nezávislé (STAN). Podle našich analýz voliči přecházeji ke STAN jako k široce akceptovatelné straně, přelévají se tam od hnutí ANO, ČSSD, ale i ODS. Tvůrci kampaně ANO vědí, že lidé mají jasno především v tom, koho nechtějí volit, a proto potřebují vykreslit Piráty jako nepřijatelnou stranu, tím pádem odradit potenciální voliče STAN. Příznivce Pirátů podobnými strašáky neodčerpáte, ale voliče jejich koaličního partnera by to mohlo zviklat. Ti mohou zaváhat a říct si, že takovou koalici raději volit nebudou. Není to ale výlučná záležitost stratégů ANO, podobné postupy vidíme všude,“ říká Martin Buchtík.

Věnuje se také rozdělení české společnosti a možného ohrožení principů demokratického vládnutí: „Dochází k němu v momentech, kdy se z rozdílných názorů stávají přehrady a příkopy, které vnímáme skrze dlouhodobou a systémovou nespravedlnost dopadající na stále stejné skupiny obyvatelstva. To je zásadní věc pro pochopení, proč si někteří lidé myslí něco jiného než vy, nebo volí jinak. Nejsou to blázni z vesmíru. Žijí s námi, ale naše cesty se vůbec neprolínají.“

Rozhovor se sociologem Martinem Buchtíkem najdete v zítřejším tištěném Deníku.