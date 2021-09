„Letos jsme podstatně lépe připraveni. Pandemie postupuje, čekáme velký nárůst asi tisíc pozitivních denně. Loňské chyby napravujeme testováním dětí ve školách, lidí, kteří se vracejí z dovolené, trasujeme, apelujeme na očkování jako na jediný způsob, jak porazit covid. Minulý rok jsme to nedělali a to je ten rozdíl,“ uvedl Babiš.

Obvinil opozici, že covid zneužívala proti vládě. „Zkusme konečně aspoň teď přesvědčit 370 tisíc seniorů nad 60 let, kteří ještě nemají vakcínu, aby se nechali očkovat. Neslyšel jsem opozici, aby lidi k tomu vyzývala,“ dodal. To kategoricky odmítli šéfové Pirátů i ODS.

„Jsem přesvědčen, že od loňského března opozice přicházela s kvalitními návrhy, ale 92 jich sněmovnou neprošlo přes ego pana premiéra. Nehledě na to, kdo je ve vládě, by mělo platit, že se máme opírat o odborníky, nespekulovat, nelhat lidem, mluvit srozumitelně,“ uvedl Ivan Bartoš za blok Piráti a STAN.

Také Petr Fiala za koalici SPOLU soudí, že vláda se tváří, jako by se nic nestalo. „Samozřejmě se stalo. Těch 30 tisíc mrtvých zasáhlo obrovské množství české společnosti, skoro rok byly zavřené školy, což jsou věci, s nimiž se budeme vyrovnávat mnoho dalších let. Tak pojďme konečně rozumně spolupracovat na tom, abychom případnou další vlnu zvládli,“ řekl.

Co by politici udělali po zkušenostech s pandemií lépe?

Zdroj: Deník

Kdo není naočkovaný a kdo lže

Část, místy velmi vypjaté, názorové výměny se točila kolem 400 tisíc dosud nenaočkovaných seniorů. Babiš obvinil Bartoše ze lži, ten jeho, že je hulvát. „Opozice se nezměnila, všichni to slyšeli, jenom kritika, demagogie. Pan Bartoš dokonce říká, že důchodci nemají vakcínu. Není to pravda. Opakovaně jsme jim napsali dopis, praktikům jsme od 1. září dali 380 korun navíc za prvoočkované lidi nad 65 let, děláme kampaň,“ tvrdil Babiš.

Bartoš kontroval, že dopis seniorům iniciovala pirátská poslankyně Olga Richterová. „Stejně jsme řešili sekvenování a uznávání protilátek. Musí se postupovat tak, aby se lidé nechali očkovat, třicet procent váhajících říká, že kdyby měli na výběr z vakcín, které jsou k dispozici, naočkovali by se,“ uvedl Bartoš.

A Babiš rukavici ihned zvedl: „Dejte nám seznam lidí, kteří si chtějí vybrat, a my jim vakcínu nabídneme. Máme jich strašně moc a 2,4 milionu jsme jich darovali. Pomozte nám a přestaňte konečně zneužívat pandemii v politice,“ apeloval premiér.

Připravme se na horší scénáře

Všichni tři politici jsou skeptičtí k názoru imunologa Václava Hořejšího, že covid díky promořenosti a očkování už máme za sebou a změnil se vlastně v chřipku. „Moc bych si přál, aby měl pan profesor Hořejší pravdu, ale nejsem si tím jistý, když vidíme, jak se ve světě šíří některé nové varianty a státy, které s tím mají velkou zkušenost, říkají, že je potřeba třetí dávka a musí se s covidem bojovat dále a víc. To mě vede k tomu, abychom spíše počítali s možností horších scénářů a byli na ně připraveni,“ řekl Fiala.

Debatéři byli také proti znevýhodňování lidí odmítajících vakcínu. „Naočkovaní jsou zvýhodněni tím, že jsou očkovaní, tím chráníme jejich životy,“ pronesl Babiš.

A Bartoš dodal: „Ekvivalentem by měly být očkování, akceptace protilátek a platný PCR test. Tyto tři věci musejí mít stejnou hodnotu a nikdo nesmí lidem vyhrožovat a do něčeho je tlačit. U očkování jsme vždy říkali dobrovolnost, dostupnost a důvěryhodnost. Ani jednu z těchto věcí vláda zcela nenaplňuje.“

