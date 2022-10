Bylo druhé kolo, kde jste měl oponentku z Liberce, soubojem vesnice versus město?

Nemyslím si. V Liberci jsem vyhrál ještě víc, než celkově. Zájmy Liberečanů většinou plním. Tvrdit opak se snažila má protikandidátka. Potřeby Liberce znám. Jsem ve spojení s primátorem a řeším mnoho věcí i s některými zastupiteli.

VOLBY: Starosta Chrastavy Michael Canov obhájil senátorský post za Liberecko

Co říkáte volební účasti?

Byla nízká, jak jsem očekával. Souvisí s dvoukolovostí volby. Byl bych pro australský systém, který jsme se v Senátu snažili neúspěšně zavést. Spočíval by v tom, že by šli lidé k volbě pouze jednou, napsali by pořadí a systém by to už sám vyhodnotil.

Co budou vaše priority v druhém období v Senátu?

Jsou věci v běhu. Jako silniční spojení Frýdlant–Liberec a vyřešení železniční dopravy z Polska přes Liberec do Prahy. Byl by to zázrak, ale byl bych rád, kdyby se povedlo další navýšení rozpočtového určení daní, speciálně pro Liberec. Dál chci zabránit, aby se rušily stavební úřady. A také budu proti rušení policejních obvodních oddělení.