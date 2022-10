Zdroj: DeníkPrvní odhady účasti u druhého kola senátních voleb hovořily v rámci celé republiky o mizivém zájmu voličů. Kolem deseti procent, někde i méně.

Naposledy Liberecko vybíralo svého zástupce v roce 2016. Tehdy byla účast u uren v druhém kole 18,04 %. Drtivou silou 16 579 hlasů proti 4 096 hlasům protikandidáta Marka Vávry, navrženého ANO 2011, tehdy zvítězil právě Michael Canov (SLK).

Je ale rok 2022 a občané v prvním kole poslali dál do "finálového duelu" Michaela Canova (SLK) s 43,51 % hlasů a Radku Loučkovou Kotasovou (ANO 2011) s 26,36 % hlasů.

V půl třetí odpoledne bylo sečteno prvních 15 procent okrsků. Zatím hlasy z 60 procent podporovaly Michaela Canova a z 40 procent Radku Loučkovou Kotasovou. Volební účast se pohybovala kolem 16 procent.

Jako jedni z prvních měli sečteno v Novém Městě pod Smrkem. Lidé z obce poslali do senátu Michala Canova. Ale jen velmi těsně, měl asi pouze o 2 procenta víc hlasů než Radka Loučková Kotasová. Volební účast v Novém Městě byla cirka 18 procent.

Jasné vítězství. Michael Canov vyhrál v prvním kole senátních voleb na Liberecku

Kolem 15. hodiny bylo sečteno již skoro 70 procent okrsků. Pro Michaela Canova tam byli voliči z 66 procent, pro Radku Loučkovou Kotasovou z 33 procent. Volební účast podle prozatímních výsledků nedosáhla 20 procent.

Krátce po 15.30 je hotovo. Na Liberecku zvítězil v 2. kole senátních voleb Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj) nad Radkou Loučkovou Kotasovou (ANO 2011). Voliči tak chrastavského starostu poslali do druhého volebního období v Senátu. Poměr hlasů byl zhruba 66 procent pro Canova, 33 procent pro Loučkovou Kotasovou. Volební účast byla kolem 19 procent.

Loučková Kotasová vyrazí do přírody

V libereckém Radničním sklípku sledovala sčítání hlasů s příznivci Radka Loučková Kotasová. Když bylo sečteno, pogratulovala vítězi k obhajobě mandátu s tím, že respektuje vůli voličů. Volební účast byla sice slabá, ale ne tak, jak očekávala. Podle kandidátky zvedl její souboj s Michaelem Canovem řadu lidí ze židle.

Na předvolební kampaň do senátu upírala hodně svých sil, teď si plánuje odpočinout. První, co udělá zítra, bude, že vyrazí s vnoučkem a s deštníkem do přírody. „Děkuji všem voličům za jejich hlas a své rodině i místní organizaci ANO za podporu při této mé premiéře,“ vzkázala Radka Loučková Kotasová.

Boj o Senát skončil pro ANO fiaskem. Vyhrálo demokratické Česko, řekl Fiala

Vítěz voleb na Liberecku Michael Canov byl samozřejmě s výsledky spokojen. Sčítání v sobotu odpoledne sledoval v libereckém kongresovém centru Babylon. „Byl to těžký úkol. Navíc jsem byl jediné želízko Starostů pro Liberecký kraj v celé České republice. Na výsledku mi záleželo ne jen kvůli mně, ale kvůli celé té dobré partě,“ uvedl Canov.

Bral by prý i proto jakékoli vítězství. „Nebyl jsem si jistý výsledkem, s dvěma třetinami jsem velmi spokojený,“ dodal Canov. Gratulací už v sobotu odpoledne dostal spoustu. Slavit plánuje jen dnes. Hned v neděli pojede na senátní klub do Prahy.