Co říkáte na výsledky voleb a nízkou účast?

Třetina není špatný výsledek pro ANO, v porovnání s minulými senátními volbami je to výrazně lepší. Doufala jsem, že to bude trochu menší rozdíl, ale život jde dál. Můžu se jen domnívat, proč lidé zvolili zástupce Starostů. Mají tady velkou tradici, byl to silný soupeř. Volební účast nebyla tak nízká, jak jsem čekala. Možná zvedl lidi ze židle právě souboj nás dvou.

Potřeby Liberce znám, říká vítěz voleb a staronový senátor Michael Canov

Uškodila vám kampaň na Facebooku, kterou váš protikandidát nazval "Anticanov"?

Nemyslím si, že to byl "Anticanov". Měla jsem však potřebu se vymezit. Naběhl si tím, že se na zastupitelstvu města objevil, jen když ho minule zvolili. A poté, když mu mandát končil. Ale marná sláva, Liberec má sedmdesátitisícovou voličskou základnu a je to krajské město v jeho volebním obvodu.

Politické ambice jste napírala na Senát, ani v zastupitelstvu nyní nejste. Máte záložní plán, co dál dělat?

Půjčím si dvouletého vnoučka a pojedeme na výlet. A okamžitě zapomenu na všechny politické starosti, to mi věřte. Zkrátka teď si odpočinu, a pak se uvidí. Co se týče komunálních voleb v Liberci, byla jsem na 16. místě naší kandidátky, získali jsme 11 mandátů. Od začátku jsem deklarovala, že pokud bych si měla vybrat, v žádném případě nebudu kumulovat funkce.