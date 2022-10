Radka Loučková Kotasová v současnosti působí na pozici náměstkyně primátora Liberce pro strategický rozvoj a dotace, čtyři roky před tím, než se stala v roce 2020 náměstkyní ve městě, byla radní Libereckého kraje pro regionální rozvoj a evropské dotace. V politice se pohybuje již od roku 2014, kdy byla jako nezávislá kandidátka za ANO zvolena do městského zastupitelstva v Liberci. Členkou hnutí ANO 2011 se stala o dva roky později, tedy v roce 2016. Před tím podnikala v poradenství, kde se rovněž věnovala rozvojovým projektům nejen v kraji, ale i v širším regionu.

Jasné vítězství. Michael Canov vyhrál v prvním kole senátních voleb na Liberecku

Michael Canov vstoupil do politiky již v roce 1994, kdy se stal členem zastupitelstva Chrastavy jako nestraník za ODS. V zastupitelstvu města je dodnes a od roku 2002 je také starostou, jímž zřejmě zůstane i v dalším volebním období, neboť kandidátka, jejímž byl lídrem opět v Chrastavě zvítězila. V roce 2009 vstoupil do hnutí Starostové pro Liberecký kraj, ve kterém je dosud a v současné době má funkcí 1. místopředsedy. Od října 2016 byl za SLK zvolen do pozice senátora za Liberecko, jímž je dosud. Jednašedesátiletý Canov je původní profesí učitelem fyziky, chemie a matematiky na gymnáziu.

Pokud potřebujete vědět ještě další podrobnosti k senátním volbám a zajímavosti z regionu, začtěte se do speciálu Libereckého deníku Volby 2022. Deník přinese i průběžné sledování sčítání výsledků senátních voleb. Sledovat ho budete moci ZDE.