První den voleb je za námi. Okrsky v Liberci hlásí velký zájem voličů

Za námi je první den komunálních voleb, kdy si lidé volí své nové zastupitele svých měst a obcí, dveře se zavřely i do volebních místností v Liberci. Obešel se na Liberecku bez komplikací. Zatím to vypadá, že lidé mají o komunální volby zájem. Alespoň to tak vypadá podle toho, co hlásí volební komise z různých okrsků.

Volby na Liberecku. Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Appeltauer