„My čekáme, co se bude dít dál a jak se situace vyvine. Teď jsou na řadě Starostové,“ konstatovala jednička kandidátky ANO Šárka Prachařová. Podotkla, že by ANO rádo pokračovalo ve spolupráci, která fungovala poslední čtyři roky na radnici, ale zřejmě tudy cesta nepovede.

S výsledky voleb přišla menší bouřka. Uklidní se nebo rozburácí? Uvidíme

Na to, jak se vyjádří SLK, čekají také ve třetím nejúspěšnějším uskupení, jímž je Liberec otevřený lidem (LoL). „Zatím se od začátku vyjednávání nic nezměnilo, nyní je na řadě SLK a také my, uvnitř LOL jednáme,“ uvedl lídr LoL Jaromír Baxa. Poznamenal, že se nechce on ani jeho kolegové tvářit, že uplynulé čtyři roky nebyly. „Nikomu se nebude chtít jít do koalice s počtem 21 zastupitelů, spíš budou vyjednávání směřovat k nějakému jinému závěru. Uvidíme, jestli se dokážeme nejen se SLK někde potkat. Některé kandidáty ale na některých pozicích nechceme,“ vysvětlil Baxa a dodal: „Tak se uvidí.“

Zdroj: DeníkNa další krok Starostů čeká také Občanská demokratická strana (ODS). „Myslím, že je to stále otevřené,“ okomentoval lídr liberecké ODS Petr Židek. Poznamenal, že výsledkem a rozložením sil je situace v Liberci patová. „V tuto chvíli čekáme, co kdo bude nabízet, nejsme v situaci, kdy můžeme dělat první krok my,“ vysvětlil Žídek. Poukázal i na prohlášení hejtmana o tom, že by liberečtí Starostové neměli jít do koalice s ANO. „Pokud by to tak bylo, není to dobrá situace,“ konstatoval lídr ODS.

Zapojit by se chtělo i SPD. „Měli bychom zájem se podílet na fungování města, jde nám o to, aby skutečně fungovalo a aby se začala řešit místní doprava, která se vůbec neřeší,“ uvedl lídr SPD Svatopluk Holata.

V Liberci vítězí Starostové, slaví se ale zejména ve štábu hnutí ANO

V Liberci zvítězili Starostové pro Liberecký kraj s výsledkem 28,21% a získali v zastupitelstvu 12 křesel z třiceti devíti. Druhé je ANO 2011 se ziskem jedenácti mandátů a výsledkem 26,22%, třetí je Liberec otevřený Lidem, který má 6 zastupitelů. V zastupitelstvu ještě usednou zástupci ODS společně se Sportovci (4 mandáty), čtyři zastupitele bude mít i Svoboda a přímá demokracie (SPD) a dvě pozice obsadili také Piráti.

Průměrný věk zastupitele na Liberecku je čtyřicet devět let

Mezi novými zastupiteli na Liberecku jasně podle statických údajů dominují muži, kterých v nových zastupitelstvech zasedne celkem 446. Oproti tomu žen pouze 193. Průměrný věk zastupitele je necelých čtyřicet devět let. Nejmladší zastupitelé ve věku od dvaceti do čtyřiadvaceti jsou pouze tři v celém okrese, jeden z nich je v Liberci, a to jednadvacetiletý student Matyáš Moc zvolený za Starosty. Zvolených osob starších sedmdesáti let je dokonce devatenáct. V Liberce usedne nejstarší zastupitel za SPD, zastupitel Ladislav Fejtek, jemuž je 72 let.