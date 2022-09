„Za náš klub jsme si sestavili seznam deseti věcí, které bychom rádi v nadcházejícím volebním období zrealizovali a nyní při vyjednávání se všemi zjišťujeme, jestli jsou schopni nás v tom podpořit,“ shrnul Zámečník. Starostové také oznámili, které resorty by chtěli získat. „Myslím, že se tím otvírá velký prostor pro naše partnery a diskutovali jsme s nimi možnosti, čemu by se mohli věnovat. Současně jde většinou o věci, které je zajímají,“ objasnil Zámečník. Podle návrhu klubu SLK by se Liberec otevřený lidem (LoL) věnoval oblasti zeleně a veřejného prostoru, Piráti by měli v gesci sociální věci, ANO dotace a rozvoj a ODS nabídli oblast sportu včetně správcovství sportovních organizací a sportovišť od arény po plavecký bazén.

Výsledky voleb v Liberci

„Máme za sebou druhé vyjednávací kolo a čeká nás třetí. Hledáme funkční koalice a kompetence samozřejmě budeme přizpůsobovat,“ poznamenal k tomu Zámečník.

Ve hře jsou stále všechny všechny zvolené strany a hnutí s výjimkou SPD, s níž Starostové nechtěli jednat od prvopočátku. Schůzky se tak odehrávají mezi SLK, LoL, Piráty, ANO a ODS. Nikdo ještě nevypadl z kola ven. Intenzivně se diskutuje také ve všech klubech.

Řeší program

„Jednání se stále účastníme se všemi. Musíme se primárně bavit o programu a pak v rámci koaličních dohod domlouvat, kdo by co měl. Pro nás je ale podstatný průnik s naším programem, abychom plnili, co jsme slíbili,“ okomentovala situaci Šárka Prachařová, jednička liberecké ANO, která skončila ve volbách druhá. Podle ní se horlivě diskutuje i uvnitř ANO, protože hnutí má výhrady vůči některým z navrhovaných kandidátů do vedení města.

Totéž platí i o dalších politických uskupeních zapojených do vyjednávání. „Debatujeme uvnitř našeho klubu a dále se účastníme jednání. O oblast, která je nám nabízena, bychom zájem měli, je to jedna z agend, jíž se chceme věnovat. Nicméně platí, že dokud nejsou věci upečené, tak nejsou upečené,“ poznamenal lídr LoL Jaromír Baxa.

Sociální oblast, která byla předestřena Pirátům, je pro ně zajímavá. „Sociální bydlení a zlepšení sociálních služeb je i v našem programu, stejně jako digitalizace radnic a zlepšení městské hromadné dopravy. Uvidíme. Zatím se o možnostech spolupráce bavíme nejenom se SLK, ale i se všemi ostatními,“ uvedla jednička České pirátské strany v Liberci Jan Hruška.

Vše je zatím otevřené i podle lídra ODS Petra Židka. „Nabídka SLK je jednou z věcí, které nás zajímají, tedy správa majetku a sport. Rozhodně je to ale o dalším jednání, zajímají nás další postoje a především, jak bude sestavena rada. Pak lze hovořit o rozdělení kompetencí,“ sdělil Židek.

Krajské ANO kritizuje vměšování hejtmana

Mezitím krajské ANO přišlo s prohlášením, v němž kritizuje hejtmana Martina Půtu jako krajského předsedu SLK za vměšování do vyjednávání koalic ve městech napříč regionem.

„Výsledky voleb jsme přijali s velikou pokorou a stejně tak přistupujeme k povolebním vyjednáváním o možných koalicích. To samé se bohužel nedá říct o panu hejtmanovi Půtovi, předsedovi hnutí Starostové pro Liberecký kraj, který se snaží do jednání o koalicích v Libereckém kraji aktivně vstupovat, a to nejen svými veřejnými výroky. Tímto chováním probíhající jednání zásadně zatěžuje,“ uvedli krajská předsedkyně ANO Jitka Volfová a zástupci okresních buněk. Zejména poukazují na Liberec, kde ANO posílilo a podle vyjádření hnutí lidé dali jasně najevo, že chtějí, aby ANO stálo ve vedení města.

Hejtman Půta stanovisko ANO odmítl. „Není to pravda. Nejsem součástí žádného vyjednávacího týmu na žádné úrovni a je na každém, jakou koalici si sestaví. Nejsme ANO a já nejsem majitelem hnutí. Jsme hnutí, které vzniká odspoda a každý má za sebou odvedenou práci,“ reagoval na prohlášení Půta.