„Nejlepších výsledků dosáhla SPD v Libereckém kraji ve městech Liberec a Jablonec nad Nisou. Přímo v Liberci jsme získali čtyři mandáty zastupitelů, v Jablonci nad Nisou rovněž. V Liberci jsme dokonce porazili ODS. V porovnání s minulými komunálními volbami je to zřetelné zlepšení, tehdy jsme přímo v Liberci mandát nezískali, letos to byly mandáty dokonce čtyři,“ okomentoval výsledek krajský předseda SPD Radovan Vích. Dodal, že dvouciferný výsledek čekali a podle předvolebních průzkumů počítali i s tím, že se dostanou v krajském městě do zastupitelstva. „Nepočítali jsme, že tam skočí i Piráti a čekali jsme, že ANO bude mít víc hlasů. Nicméně z výsledku v Liberci máme radost. Všichni se nechávají slyšet, že s námi nechtějí spolupracovat, ale jednání zatím probíhají,“ poznamenal Vích. Podle něj se nejen potvrdila správnost programu SPD, ale volby se ukázaly být skutečně referendem o vládě Petra Fialy a ukázaly, co si lidé myslí.