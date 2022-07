Své kandidáty má i Ano, další ze stran zastoupených v současné radniční koalici. Liberecká zastupitelka a radní a krajská zastupitelka Šárka Prachařová vede kandidátku, dvojkou je pivovarník a současní městský radní Marek Vávra, třetí pozici na kandidátce ANO obsadil současný náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Kandidátku podala i třetí strana současné liberecké koalice, pod názvem Občanská demokratická strana (ODS) společně se Sportovci. Lídrem je současný radní Petr Židek, kandidát na primátora, dvojkou bankéř Martin Hoza a třetí zastupitelka a radní Petra Břeňová.

Liberec otevřený lidem (LOL) je další uskupení, kde se o přízeň veřejnosti uchází současní zastupitelé. Jedničkou a kandidátem na primátora je pedagog Jaromír Baxa. Poprvé mají svoji kandidátku také Piráti, kde je lídrem Jan Hruška. Znovu se dostat do zastupitelstva chce také Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) a nasazuje jako jedničku učitele Ivana Hrbka, stejné ambice má i KSČM na kandidátce s Podještědskou levicí, s lídrem právníkem Josefem Vondruškou. O přízeň voličů bude bojovat i SPD s jedničkou Svatoplukem Holatou, ředitelem muzea.

Samostatné kandidátky postavila i koalice Trikolora a Soukromníci a politická strana Právo Respekt Odbornost (PRO 2022).

Před čtyřmi lety vyhrála volby v Liberci s výrazným náskokem kandidátka Starostů pro Liberecký kraj s TOP 09 a KDU-ČSL, hlasovalo pro ni 32,1 procenta voličů a v zastupitelstvu má 16 ze 39 mandátů. Druhé skončilo ANO, které získalo 11 mandátů. Změna pro Liberec obsadila 6 míst, ODS získala čtyři. Liberec otevřený lidem má 2 zastupitele.