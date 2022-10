Koaliční smlouva je podepsaná. Liberec nově povede čtyřkoalice

Zástupci Starostů pro Liberecký kraj, hnutí ANO 2011, České pirátské strany a Občanské demokratické strany (ODS) podepsali v pátek 14. října koaliční smlouvu. V čele Liberce tak na následující čtyři roky bude nově čtyřkoalice. V jedenáctičlenné radě města bude mít koaliční uskupení Starostové společně s TOP 09 a KDU-ČSL pět míst, ANO obsadí čtyři místa a po jednom místě získala Česká pirátská strana a ODS společně se Sportovci. Do křesla primátora by měl opět usednout Jaroslav Zámečník (SLK). Čtyřkoalice získala 29 mandátů v devětatřicetičlenném zastupitelstvu. „Věříme, že to přinese stabilitu do rozhodování zastupitelstva a nebudeme muset bojovat o těsnou většinu,“ sdělil Zámečník. Zastupitelstvo v novém složení se sejde v úterý 18. října.

Zleva: Jan Hruška (Česká pirátská strana), Šárka Prachařová (ANO 2011), Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj), Petr Židek (ODS). | Foto: Deník/Jiří Louda