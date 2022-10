V jednadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít nově vzniklá koalice těsnou nadpoloviční většinu jedenácti křesel. Uskupení ANO 2011, SOS a nezávislí, které ve Frýdlantu ve volbách dostalo nejvíc hlasů, odchází do opozice.

Na základě podepsané smlouvy je nominován na post starosty Dan Ramzer za ODS a na místostarostu Jiří Stodůlka, rovněž za ODS. Dva radní v sedmičlenné radě města bude mít Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, po jednom pak ODS, Nezávislí pro Frýdlant a Starostové pro Liberecký kraj.

Výsledky voleb ve Frýdlantě

GrafikaZdroj: Deník

Dan Ramzer se tak opět vrátí na pozici starosty města, kterou již v minulosti dlouhodobě vykonával, a to od roku 2007 do 1. července 2021, kdy se stal náměstkem hejtmana Libereckého kraje pro oblast školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a pozici starosty opustil. Od té doby až dosud vykonává ve Frýdlantu neuvolněnou funkci místostarosty. Starostou je Jiří Stodůlka.

„Pokud se stanu starostou města, podám rezignaci na pozici krajského náměstka. Krajský zastupitelský post bych si ponechal. Poté bychom také za ODS hledali mého nástupce na kraji,“ uvedl ke svému znovuzvolení starostou Ramzer.

Ustavující zastupitelstvo by mělo ve Frýdlantě proběhnout do konce října. Nyní běží odvolací lhůta pro podání námitek proti výsledku voleb, která končí 19. října. Poté může být zastupitelstvo svoláno.

Ve volbách dostalo nejvíc hlasů ve Frýdlantu uskupení ANO v koalici s SOS a nezávislými, a to 27,08 procent hlasů, druhá skončila ODS se ziskem 24,96 procent hlasů a třetí Frýdlant sobě 16,97 %. Do zastupitelstva se dostali i zástupci dalších kandidujících uskupení, konkrétně Místní hnutí za rozvoj, Nezávislí za Frýdlant a Starostové pro Liberecký kraj. Ve Frýdlantu lidé volili 21 členů zastupitelstva a hlas přišlo vhodit do uren 41,23 procent oprávněných voličů.