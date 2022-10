Do obce se dle jeho slov nakonec přistěhovalo šest nových lidí, ne dvanáct, jak informovala média. I proto, že se situace uklidnila, nepodalo vedení Bedřichova ani podnět pro policii. „Samozřejmě jsme to sledovali. Bedřichov je lukrativní oblast, leží v dojezdové vzdálenosti od Prahy, navíc mezi dvěma velkými městy. Developeři po nás pořád pokukují,“ doplnil starosta.

Sám si myslí, že obyvatelé Bedřichova nechtějí obec proměnit ve větší centrum turismu, než jakým je nyní. „Máme naštěstí uzavřený územní plán, změny by musela řešit obec. Místní jeho otevření v drtivé většině nechtějí,“ doplnil Holub.

Předvolební boj? V pěti obcích Jablonecka nehrozí, je tam jen jedna kandidátka

V Bedřichově je v současné době k prodeji stavební pozemek o celkové výměře bezmála 23 tisíc metrů čtverečních. Nachází se v blízkosti sjezdovky Malinovka, a je k němu vydáno povolení k výstavbě. Cenu sdělí realitní kancelář jen vážnému zájemci.

Chvilka bez turistů

Malebná obec právě prožívá dny turistického útlumu před zimní sezonou. „Teď je to tady takové kouzelné, žádní turisté, jen my. Je to takové nadechnutí před zimou, kdy se k nám vydávají tisícovky přespolních,“ poznamenal Pavel, jeden z obyvatel horské obce.

Přikyvují i sousedé, někteří ale vzpomínají na ještě větší klid. „Hrozně se to tady změnilo. Nebylo tolik penzionů. Na jednu stranu to je dobře, vesnice by nicméně potřebovala více trvalých obyvatel,“ popsala Květa Barešová Kunze, která se do Bedřichova nastěhovala natrvalo před bezmála čtvrt stoletím. Dlouhá léta předtím tady ale trávila volné chvíle.

Starosto, sežeňte nám lékaře. Jejich nedostatek je i tématem blížících se voleb

Šest nových obyvatel nemůže podle starosty Holuba volby v obci ovlivnit. „Máme nějakých 290 voličů a vysokou voličskou účast, vždy jich k volbám přijde kolem 200. Něco jiného by bylo, kdyby se k trvalému pobytu přihlásilo lidí třeba padesát, to už bychom museli nějak řešit,“ zamyslel se Holub. „Pak by mohlo jít až o trestný čin, pokud by se prokázalo, že takové změny trvalého bydliště jsou čistě účelové.“

I když do voleb jde v obci již tradičně relativně hodně sdružení, minule sedm, letos šest, obyvatelé spolupracují. „Není to tak, že by u nás byla nějaká vyhraněná opozice. Rozcházíme se v některých věcech, ale to hlavní, zanechat Bedřichovu jeho ráz, je společné“ doplnil starosta Bedřichova.

Závodit i odvolit

S volbami si tady užili své. Při loňských volbách do Poslanecké sněmovny přišlo v Bedřichově k volbám 90 procent všech platných voličů. Volby se ale konaly v době konání závodu na horských kolech ČT Author Cup. Jeho účastníci využili možnosti voličského průkazu a hromadně odvolili ve volební místnosti na místním obecním úřadě. Bylo jich dokonce více než voličů s trvalým pobytem v obci. Tvořily se tu fronty i na několik desítek minut.

Komunální volby 2022: Do vedení obcí chtějí hlavně muži. Kandidátky prořídly

Nakonec v Bedřichově odvolilo skoro 300 lidí s volebním průkazem, což bylo více, než kolik voličů žije přímo v obci. Kvůli náporu voličů s průkazem sem dokonce museli z krajského úřadu dovézt další várku hlasovacích lístků.

Daleko větší problém s nově přihlášenými obyvateli řeší v Moldavě na Teplicku. Ke 180 stálým obyvatelům se jenom za prvních deset zářijových dnů přišlo na úřad přihlásit 13 nových. „Na policii jsme podali oznámení na možné ovlivňování výsledku voleb, podle doporučení policie nemáme poskytovat žádné další informace,“ sdělila starostka Moldavy Lenka Nováková. Za navyšováním počtu obyvatel má podle starousedlíků stát skupina lidí okolo kandidující strany SPD.