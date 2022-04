Počítačový program funguje na bázi takzvaných hlubokých neuronových sítí. „Je to matematický model, který se snaží imitovat funkce mozku a funguje na základě trénování,“ popisuje vývojář Daniel Kvak. Trénování u umělé inteligence vypadá tak, že do jejího systému vývojáři „sypou“ data.

V tomto případě se jedná o rentgenové snímky plic, navíc s diagnózou posvěcenou odborníky. „Spolupracujeme s několika pracovišti a týmy zkušených rentgenologů. Vyhodnocují snímky a ve chvíli, kdy nezávisle na sobě dojdou ke stejné diagnóze, je takový snímek vložen do Carebotu. Později tak systém na základě dat dokáže rozeznat, zda se jedná třeba o covid, pneumotorax nebo nádor,“ doplňuje Kvak.

V léčbě tuberkulózy je Česko na špici. Nákazy z Ukrajiny se lékaři nebojí

Carebot využívá všechny schopnosti umělé inteligence. Během krátké chvíle dokáže detailně zmonitorovat celé plíce, a to s mikroskopickou přesností. Tam, kde by lidské oko možná ještě nic vidět nemohlo nebo váhalo nad verdiktem, počítačový program už má jasno a eventuálně hlásí problém. „Rychlá a přesná diagnostika je přitom to, co zachraňuje u vážných diagnóz životy,“ poznamenává Kvak. Podle propočtů může ušetřit navíc lékařům čas strávený nad jedním snímkem až o dvacet procent.

Onemocnění plic jsou v České republice velmi častá. Jen na chronickou obstrukční nemoc (CHOPN) se léčí přes čtvrt milionu lidí, pneumologové pak odhadují, že dalšího téměř půl milionu o ní neví. Nemoc je často předzvěstí rakoviny plic, která bez včasné diagnózy končí většinou tragicky.

„V 85 procentech případů se na nádor přijde pozdě. Nyní kvůli covidu ještě řada lidí své obtíže zlehčovala, protože se bála jít k lékaři, a to pak vedlo k tomu, že bylo pozdě na operační výkon,“ vysvětluje lékař Milan Sova, předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním.

Stačí běžný počítač

Program Carebot momentálně prochází pilotními zkouškami a testováním v nemocnicích. Poté ho čeká certifikace a pokud ji získá, doplní lékařská pracoviště. „Pokud všechno dopadne dobře, mohlo by to být už v roce 2023,“ přibližuje Matěj Misař, další člen vývojářského týmu.

Nebude přitom třeba žádné speciální vybavení. „Radiolog má běžně na svém pracovišti počítač, kde snímky prohlíží. Carebot funguje přímo v jeho prohlížeči, jako aplikace,“ popisuje Misař.

První krok k elixíru mládí: Vědci vrátili v buňkách čas o desítky let

Využívání umělé inteligence je budoucnost medicíny. Vývojem softwarových nástrojů se zabývají i giganti, jako jsou společnosti Apple, Tesla nebo třeba Microsoft.

Ani vývojáři Carebot s prací nekončí. Po plicích se zaměří na jeho využití i na dalších částech těla. „Další uplatnění vidíme zejména u CT vyšetření plic, u mamografu nebo magnetické rezonanci,“ dodává Daniel Klak.